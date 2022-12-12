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Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе
Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе
Российские военные в боях на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 100 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2022
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в боях на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 100 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Донецком направлении российские войска продолжали наступление. Упреждающим огневым ударом ВС РФ пресекли попытку украинской роты контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.По данным Минобороны РФ, в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за суткиРоссийские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МОСитуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
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министерство обороны рф, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 100 военных и 13 единиц техники в боях в Донбассе

14:40 12.12.2022 (обновлено: 15:48 12.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в боях на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 100 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"На Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — говорится в сообщении.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступление. Упреждающим огневым ударом ВС РФ пресекли попытку украинской роты контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
По данным Минобороны РФ, в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.
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Министерство обороны РФСВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
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