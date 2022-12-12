https://crimea.ria.ru/20221212/rossiyskie-voennye-unichtozhili-poryadka-100-boevikov-vsu-v-donbasse-1125820623.html

Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе

Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Российские военные уничтожили порядка 100 боевиков ВСУ в Донбассе

Российские военные в боях на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 100 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T14:40

2022-12-12T14:40

2022-12-12T15:48

министерство обороны рф

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные в боях на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 100 украинских военных и 13 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Донецком направлении российские войска продолжали наступление. Упреждающим огневым ударом ВС РФ пресекли попытку украинской роты контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.По данным Минобороны РФ, в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за суткиРоссийские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МОСитуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот