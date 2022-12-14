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Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки
Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки
За сутки вооруженные силы Украины на Купянском и Донецком направлениях потеряли порядка 150 военнослужащих и около 20 единиц боевой техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. За сутки вооруженные силы Украины на Купянском и Донецком направлениях потеряли порядка 150 военнослужащих и около 20 единиц боевой техники, сообщили в Минобороны РФ в среду.Водяное почти освобождено"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - говорится в сообщении.На Донецком направлении в результате наступления российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное ДНР. Потери украинской армии за сутки на этом направлении составили до 50 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.Контратаки сорваныНа Красно-Лиманском направлении российские войска сорвали контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная ЛНР.На Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно отразили контратаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное ДНР. В результате противник отброшен на исходные позиции.В целом за прошедшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 186 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОСбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221214/voennye-rf-unichtozhili-punkt-upravleniya-gruppirovki-vsu-v-donbasse-1125882193.html
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 150 боевиков в Донбассе и Харьковской области

16:58 14.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. За сутки вооруженные силы Украины на Купянском и Донецком направлениях потеряли порядка 150 военнослужащих и около 20 единиц боевой техники, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Водяное почти освобождено

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении в результате наступления российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное ДНР. Потери украинской армии за сутки на этом направлении составили до 50 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Контратаки сорваны

На Красно-Лиманском направлении российские войска сорвали контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная ЛНР.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно отразили контратаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное ДНР. В результате противник отброшен на исходные позиции.
В целом за прошедшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 186 районах.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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