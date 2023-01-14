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Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
Новая серия взрывов прогремела в столице Украины, есть попадания по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T12:37
2023-01-14T12:37
2023-01-14T12:37
киев
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армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая серия взрывов прогремела в столице Украины, есть попадания по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Также Кличко сообщил, что после "прилетов" на одном из объектов города начался пожар."В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место", - добавил Кличко.Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.Ранее в субботу украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали условия для завершения СВОСоледар полностью освобожден – заявление МинобороныКогда западные танки появятся на Украине
https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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киев, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, владимир кличко, украина, энергетика украины
Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
Мэр Кличко сообщил о новой серии взрывов в Киеве, поврежден критический объект
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая серия взрывов прогремела в столице Украины, есть попадания по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях! В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет", — написал он.
Также Кличко сообщил, что после "прилетов" на одном из объектов города начался пожар.
"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место", - добавил Кличко.
Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.
Ранее в субботу украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Очакове
, есть попадания по объектам инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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