https://crimea.ria.ru/20230114/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve--povrezhden-kriticheskiy-obekt-1126397354.html

Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект

Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект

Новая серия взрывов прогремела в столице Украины, есть попадания по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T12:37

2023-01-14T12:37

2023-01-14T12:37

киев

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

владимир кличко

украина

энергетика украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая серия взрывов прогремела в столице Украины, есть попадания по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Также Кличко сообщил, что после "прилетов" на одном из объектов города начался пожар."В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место", - добавил Кличко.Позже в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.Ранее в субботу украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали условия для завершения СВОСоледар полностью освобожден – заявление МинобороныКогда западные танки появятся на Украине

https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, владимир кличко, украина, энергетика украины