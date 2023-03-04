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Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T17:31
2023-03-04T17:44
атака диверсантов на брянскую область
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он выразил уверенность, что для защиты российских регионов на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, тем не менее "нужно активизироваться и на местах, не дожидаясь распоряжений сверху".ЧП в Брянской области произошло утром 2 марта. На территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По данным ФСБ, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.В Кремле заявили, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры для недопущения подобного в будущем.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовАтака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
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атака диверсантов на брянскую область, херсонская область, безопасность, владимир сальдо, новые регионы россии, новости, общество
Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском

Врио губернатора Сальдо: в Херсонской области усилят меры безопасности после ЧП в Брянске

17:31 04.03.2023 (обновлено: 17:44 04.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпецоперация на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блок-посты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные, со своей стороны, усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он выразил уверенность, что для защиты российских регионов на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, тем не менее "нужно активизироваться и на местах, не дожидаясь распоряжений сверху".
ЧП в Брянской области произошло утром 2 марта. На территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По данным ФСБ, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
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В Кремле заявили, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры для недопущения подобного в будущем.
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Атака диверсантов на Брянскую областьХерсонская областьБезопасностьВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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