https://crimea.ria.ru/20230304/zaschitu-khersonskoy-oblasti-usilyat-posle-terakta-v-bryanske-1127348855.html

Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском

Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском

Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T17:31

2023-03-04T17:31

2023-03-04T17:44

атака диверсантов на брянскую область

херсонская область

безопасность

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125796667_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_50562d0b49d11e295be0c48595de1597.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он выразил уверенность, что для защиты российских регионов на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, тем не менее "нужно активизироваться и на местах, не дожидаясь распоряжений сверху".ЧП в Брянской области произошло утром 2 марта. На территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По данным ФСБ, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.В Кремле заявили, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры для недопущения подобного в будущем.Все об атаке украинских диверсантов на Брянскую область читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовАтака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоСК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт

https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, херсонская область, безопасность, владимир сальдо, новые регионы россии, новости, общество