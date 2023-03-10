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Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ
Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ
Мелитопольский район надежно защищен линией обороны и российскими системами противовоздушной обороны, которые отражают попытки украинских атак. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T16:01
2023-03-10T16:01
андрей сигута
мелитополь
мелитопольский район
запорожская область
новые регионы россии
политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Мелитопольский район надежно защищен линией обороны и российскими системами противовоздушной обороны, которые отражают попытки украинских атак. Об этом рассказал глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, после начала спецоперации российские военные "достаточно быстро отодвинули линию разграничения, поэтому Мелитопольский район в меньшей степени пострадал от воздействия украинской армии". Тем не менее, прилеты периодически есть."К сожалению, периодически есть обстрелы и нам достается, - рассказал он. – Крайний прилет был по мосту железнодорожному. Они (ВСУ – ред.) выждали время, когда пришли рабочие восстанавливать линию железнодорожного полотна, и в этот момент был нанесен удар по мосту. Спецслужбы выявили и нашли координатора. Также были разрушены две школы - благо, ночью, и никто не пострадал, - и Дом культуры. Бывают моменты, когда после работы ПВО могут вниз долетать обломки до населенных пунктов".Несмотря на это, Мелитопольский район живет обычной жизнью, подчеркнул Сигута, работают соцобъекты, общественный транспорт, магазины, рынки и объекты общепита.Ранее глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым сообщил, что около половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору, который походит через новые регионы России, в том числе Мелитопольский район. Ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов. Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа официальная столица Запорожской области – указРоссийское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
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андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, новые регионы россии, политика, безопасность, новости
Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ

Глава Мелитопольской ВГА Сигута: регион защищен от обстрелов линией обороны и работой ПВО

16:01 10.03.2023
 
© Пресс-служба администрации ЯлтыКолючая проволока
Колючая проволока
© Пресс-служба администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Мелитопольский район надежно защищен линией обороны и российскими системами противовоздушной обороны, которые отражают попытки украинских атак. Об этом рассказал глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Регион защищен. За последние четыре месяца я несколько раз выезжал на линию разграничения, на вторую и третью линии обороны. И я видел, как мы защищены, это впечатляет, особенно учитывая динамику развития этих линий обороны", - рассказал он.
По его словам, после начала спецоперации российские военные "достаточно быстро отодвинули линию разграничения, поэтому Мелитопольский район в меньшей степени пострадал от воздействия украинской армии". Тем не менее, прилеты периодически есть.
"К сожалению, периодически есть обстрелы и нам достается, - рассказал он. – Крайний прилет был по мосту железнодорожному. Они (ВСУ – ред.) выждали время, когда пришли рабочие восстанавливать линию железнодорожного полотна, и в этот момент был нанесен удар по мосту. Спецслужбы выявили и нашли координатора. Также были разрушены две школы - благо, ночью, и никто не пострадал, - и Дом культуры. Бывают моменты, когда после работы ПВО могут вниз долетать обломки до населенных пунктов".
Несмотря на это, Мелитопольский район живет обычной жизнью, подчеркнул Сигута, работают соцобъекты, общественный транспорт, магазины, рынки и объекты общепита.
Ранее глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым сообщил, что около половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору, который походит через новые регионы России, в том числе Мелитопольский район. Ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов. Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
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