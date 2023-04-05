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Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах
Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах
Киевский режим продолжает использовать недобитое подполье в новых регионах России, в противодействии этим группировкам нужно действовать жестко и эффективно. Об РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T18:01
2023-04-05T18:01
новые регионы россии
владимир путин (политик)
совет безопасности рф
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает использовать недобитое подполье в новых регионах России, в противодействии этим группировкам нужно действовать жестко и эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря о формировании территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Путин отметил, что эта работа должна быть завершена до 1 июня текущего года."Прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур, а в дальнейшем именно в приоритетном порядке обеспечивать их современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи", - заявил президент страны.Он также добавил, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока, констатировал Путин."В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - подчеркнул глава государства.На расширенном заседании коллегии МВД министр внутренних дел РФ Владимир Колокольце доложил президенту о том, что сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: провокации должны оперативно пресекатьсяПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионахЗона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
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новые регионы россии, владимир путин (политик), совет безопасности рф, безопасность, россия, украина
Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах

Путин: нужно действовать жестко и эффективно против недобитого подполья в новых регионах

18:01 05.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы "Мелитополь".
Шеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы Мелитополь. - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает использовать недобитое подполье в новых регионах России, в противодействии этим группировкам нужно действовать жестко и эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо подчеркнуть, что противник использует для запугивания людей свои недобитые пока подполья, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен", - сказал российский лидер на заседании Совета безопасности РФ в среду.

Говоря о формировании территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Путин отметил, что эта работа должна быть завершена до 1 июня текущего года.
"Прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур, а в дальнейшем именно в приоритетном порядке обеспечивать их современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи", - заявил президент страны.
Он также добавил, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока, констатировал Путин.
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"В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - подчеркнул глава государства.
На расширенном заседании коллегии МВД министр внутренних дел РФ Владимир Колокольце доложил президенту о том, что сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.
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