https://crimea.ria.ru/20230405/deystvovat-nuzhno-zhestko-putin-o-borbe-s-podpolem-v-novykh-regionakh--1128001483.html

Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах

Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Действовать нужно жестко: Путин о борьбе с подпольем в новых регионах

Киевский режим продолжает использовать недобитое подполье в новых регионах России, в противодействии этим группировкам нужно действовать жестко и эффективно. Об РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T18:01

2023-04-05T18:01

2023-04-05T18:01

новые регионы россии

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

безопасность

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает использовать недобитое подполье в новых регионах России, в противодействии этим группировкам нужно действовать жестко и эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря о формировании территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Путин отметил, что эта работа должна быть завершена до 1 июня текущего года."Прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур, а в дальнейшем именно в приоритетном порядке обеспечивать их современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи", - заявил президент страны.Он также добавил, что во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока, констатировал Путин."В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - подчеркнул глава государства.На расширенном заседании коллегии МВД министр внутренних дел РФ Владимир Колокольце доложил президенту о том, что сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: провокации должны оперативно пресекатьсяПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионахЗона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму

https://crimea.ria.ru/20230404/pytalis-prorvatsya-boem-v-donbasse-unichtozheny-diversanty-vsu-1127963786.html

новые регионы россии

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, владимир путин (политик), совет безопасности рф, безопасность, россия, украина