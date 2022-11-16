Рейтинг@Mail.ru
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221116/zona-osobogo-vnimaniya-ekspert-ob-interese-ukrainskikh-diversantov-k-krymu-1125402984.html
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры,... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T19:17
2022-11-16T19:17
радио "спутник в крыму"
мнения
безопасность республики крым и севастополя
крым
украина
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/54/1118305409_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6067e2197fdce4827777a7d6f810c17d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры, привлекательными целями для диверсионных атак могут быть места массового скопления людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал подполковник ФСО в запасе Василий Кашканов.В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров &gt;&gt;"Прежде всего, конечно, речь идет об объектах критической инфраструктуры, нарушение работы которых может нанести урон обороноспособности страны. Для любого противника это приоритетная задача. Но наш нынешний противник использует террористические методы, и они прежде всего направлены на то, чтобы влиять на умы людей и посеять панику", - считает эксперт.По его мнению, приоритетными целями для диверсий и провокаций могут стать места массового скопления людей. Кашканов напомнил, что украинские боевики регулярно атакуют мирные объекты. А поскольку Крым является "самой привлекательной мишенью для террористического киевского режима", местным жителям следует проявлять повышенную бдительность.И хотя полуостров хорошо защищен, необходимо уходить от формальных подходов в обеспечении безопасности школ и любых общественных мест, считает специалист. Также, по его мнению, стоит отложить массовые новогодние мероприятия.МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев &gt;&gt;Ранее Кашканов выразил мнение, что отвод российской армии из Херсон, приблизивший линию фронта к границам Крыма, повышает риск атак на стратегические предприятия в Армянске и Красноперекопске.
https://crimea.ria.ru/20221114/gruppirovka-vs-rf-ne-dopustit-vrazheskogo-proryva-k-krymu--konstantinov-1125363472.html
https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/54/1118305409_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7b9e5bb958ce67fddfadc3ddc3e7c07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, специальная военная операция рф на украине
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму

Подполковник ФСО объяснил интерес украинских диверсантов к Крыму

19:17 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры, привлекательными целями для диверсионных атак могут быть места массового скопления людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал подполковник ФСО в запасе Василий Кашканов.
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров >>
"Прежде всего, конечно, речь идет об объектах критической инфраструктуры, нарушение работы которых может нанести урон обороноспособности страны. Для любого противника это приоритетная задача. Но наш нынешний противник использует террористические методы, и они прежде всего направлены на то, чтобы влиять на умы людей и посеять панику", - считает эксперт.
По его мнению, приоритетными целями для диверсий и провокаций могут стать места массового скопления людей.
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:39
Группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму – Константинов
Кашканов напомнил, что украинские боевики регулярно атакуют мирные объекты. А поскольку Крым является "самой привлекательной мишенью для террористического киевского режима", местным жителям следует проявлять повышенную бдительность.
И хотя полуостров хорошо защищен, необходимо уходить от формальных подходов в обеспечении безопасности школ и любых общественных мест, считает специалист. Также, по его мнению, стоит отложить массовые новогодние мероприятия.
"Жизнь должна продолжаться, и праздник, конечно, должен быть. Но не нужно устраивать массовых шоу. Во-первых, это не вполне уместно с моральной точки зрения, когда наши бойцы находятся на линии боевого соприкосновения. Во-вторых, это не целесообразно с точки зрения безопасности. И потом, мы же этим отвлекаем правоохранителей. Они сейчас заняты несколько иными вопросами, а любое массовое мероприятие требует большого привлечения сотрудников. На мой взгляд, мы можем потерпеть, а после победы отметим весело, масштабно и со всеми на то основаниями", - убежден ветеран ФСО.
МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев >>
Ранее Кашканов выразил мнение, что отвод российской армии из Херсон, приблизивший линию фронта к границам Крыма, повышает риск атак на стратегические предприятия в Армянске и Красноперекопске.
Новогоднее украшение - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
07:04Радио "Спутник в Крыму"
Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Как понять, что с ребенком что-то не так — эксперты
19:34Нетрезвая крымчанка напала на фельдшера скорой помощи
19:17Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
19:03СМИ: Украина признала применение ПВО вблизи места падения ракеты в Польше
18:36Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
17:54Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику
17:30Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
17:12В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
16:51Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
16:42РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
16:35Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
16:26В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
16:23Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
16:14Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
15:56Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму
15:43В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
15:39В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
Лента новостейМолния