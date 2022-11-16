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Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры,... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T19:17
2022-11-16T19:17
2022-11-16T19:17
радио "спутник в крыму"
мнения
безопасность республики крым и севастополя
крым
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры, привлекательными целями для диверсионных атак могут быть места массового скопления людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал подполковник ФСО в запасе Василий Кашканов.В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров >>"Прежде всего, конечно, речь идет об объектах критической инфраструктуры, нарушение работы которых может нанести урон обороноспособности страны. Для любого противника это приоритетная задача. Но наш нынешний противник использует террористические методы, и они прежде всего направлены на то, чтобы влиять на умы людей и посеять панику", - считает эксперт.По его мнению, приоритетными целями для диверсий и провокаций могут стать места массового скопления людей. Кашканов напомнил, что украинские боевики регулярно атакуют мирные объекты. А поскольку Крым является "самой привлекательной мишенью для террористического киевского режима", местным жителям следует проявлять повышенную бдительность.И хотя полуостров хорошо защищен, необходимо уходить от формальных подходов в обеспечении безопасности школ и любых общественных мест, считает специалист. Также, по его мнению, стоит отложить массовые новогодние мероприятия.МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев >>Ранее Кашканов выразил мнение, что отвод российской армии из Херсон, приблизивший линию фронта к границам Крыма, повышает риск атак на стратегические предприятия в Армянске и Красноперекопске.
https://crimea.ria.ru/20221114/gruppirovka-vs-rf-ne-dopustit-vrazheskogo-proryva-k-krymu--konstantinov-1125363472.html
https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, специальная военная операция рф на украине
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Подполковник ФСО объяснил интерес украинских диверсантов к Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим действует террористическими методами, которые нацелены на максимальный эмоциональный эффект, поэтому, кроме объектов критической инфраструктуры, привлекательными целями для диверсионных атак могут быть места массового скопления людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал подполковник ФСО в запасе Василий Кашканов.
"Прежде всего, конечно, речь идет об объектах критической инфраструктуры, нарушение работы которых может нанести урон обороноспособности страны. Для любого противника это приоритетная задача. Но наш нынешний противник использует террористические методы, и они прежде всего направлены на то, чтобы влиять на умы людей и посеять панику", - считает эксперт.
По его мнению, приоритетными целями для диверсий и провокаций могут стать места массового скопления людей.
Кашканов напомнил, что украинские боевики регулярно атакуют мирные объекты. А поскольку Крым является "самой привлекательной мишенью для террористического киевского режима", местным жителям следует проявлять повышенную бдительность.
И хотя полуостров хорошо защищен, необходимо уходить от формальных подходов в обеспечении безопасности школ и любых общественных мест, считает специалист. Также, по его мнению, стоит отложить массовые новогодние мероприятия.
"Жизнь должна продолжаться, и праздник, конечно, должен быть. Но не нужно устраивать массовых шоу. Во-первых, это не вполне уместно с моральной точки зрения, когда наши бойцы находятся на линии боевого соприкосновения. Во-вторых, это не целесообразно с точки зрения безопасности. И потом, мы же этим отвлекаем правоохранителей. Они сейчас заняты несколько иными вопросами, а любое массовое мероприятие требует большого привлечения сотрудников. На мой взгляд, мы можем потерпеть, а после победы отметим весело, масштабно и со всеми на то основаниями", - убежден ветеран ФСО.
Ранее Кашканов выразил мнение
, что отвод российской армии из Херсон, приблизивший линию фронта к границам Крыма, повышает риск атак на стратегические предприятия в Армянске и Красноперекопске.