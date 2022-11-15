https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона

В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона

Отвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма, в этой связи есть риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T19:57

2022-11-15T19:57

2022-11-15T19:57

херсонская область

крым

специальная военная операция рф на украине

мнения

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма, в этой связи есть риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. В том числе не исключены попытки атак на стратегические предприятия в Армянске и Красноперекопске. Такое мнение РИА Новости Крым выразил подполковник ФСО в запасе Василий Кашканов."Если говорить о текущей ситуации, то линия фронта придвинулась ближе к Крыму. И расстояние, с которого вражеские ракетные комплексы, артиллерия и БПЛА могу наносить удар вглубь территорий нашей страны, сократилось. В том числе это касается севера Крыма. В этой связи для меня представляется весьма вероятной попытка нанесения ударов по химическому заводу "Титан" и по Крымскому содовому заводу. В зависимости от степени поражения и направления ветра риски по экологической обстановке могут быть шире", - считает эксперт.Не исключено, по мнению эксперта, и проникновение в Крым диверсантов и агентов противника. Такая опасность существовала и ранее, однако теперь потоки беженцев увеличиваются, а значит, риски возрастают. По мнению ветерана ФСО, все они были учтены при принятии решения о выводе войск с правобережья Херсонщины, и оборона полуострова выстраивается с этим учетом. В этой связи паниковать не стоит, однако следует учитывать характер действий противника:"Украинское государство избрало тактику терроризма. Логично предположить, что их действия направлены не только на снижение обороноспособности или военного потенциала России, но и на устрашение населения, дестабилизацию ситуации в регионах. В этой связи можно предположить попытки атаковать объекты критической инфраструктуры и тех объектов, повреждение которых может вызвать большой общественный резонанс", - считает эксперт.В таких условиях, по его мнению, необходимо усиливать меры безопасности в Крыму, в том числе в местах массового скопления людей, уходить от формальных подходов, а также усилить штатный состав силовых ведомств: "на полуостров пора направить силы из регионов, отдаленных от зоны СВО, это даст передышку действующим сотрудникам и позволит приобрести соответствующий опыт вновь прибывшим"."Но самое главное - информационная работа с населением. Нужны обучающие материалы в СМИ и интернете, которые позволяли бы человеку не впадать в панику, а трезво оценивать ситуацию, принимать соответствующие меры. Кроме того, люди должны проявлять повышенную бдительность. Если вы видите что-то, что выбивается из привычной канвы, обязательно сообщите об этом в компетентные органы", - настаивает Кашканов.Накануне председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове. Он отметил, что этими вопросами занимаются военные, но и власти республики, и жители Крыма должны быть готовы оказать необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность. При этом, Констанитов заверил, что группировка ВС РФ не допустит вражеского прорыва к Крыму.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html

https://crimea.ria.ru/20221114/gruppirovka-vs-rf-ne-dopustit-vrazheskogo-proryva-k-krymu--konstantinov-1125363472.html

https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-prizvali-usilit-mery-bezopasnosti-posle-otkhoda-vs-rf-iz-khersona-1125357403.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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