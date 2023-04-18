https://crimea.ria.ru/20230418/putin-pribyl-v-shtab-voysk-dnepr-na-vertolete---video-1128229347.html

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео

Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба,... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T08:20

2023-04-18T08:20

2023-04-18T08:27

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направленииПутин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеровКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, сво