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Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео
Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба,... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T08:20
2023-04-18T08:27
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направленииПутин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеровКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, сво

Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете - видео

08:20 18.04.2023 (обновлено: 08:27 18.04.2023)
 
© Скриншот видеоВладимир Путин прибыл в штаб войск "Днепр" на вертолете
Владимир Путин прибыл в штаб войск Днепр на вертолете
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.
Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копию иконы, которая принадлежала, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". Президент развернул и продемонстрировал икону.
После этого глава государства на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Там он также принял доклады об обстановке на этом направлении.
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Владимир Путин (политик)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииСВО
 
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