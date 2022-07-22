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Банк России снова снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Банк России снова снизил ключевую ставку
Банк России снова снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Банк России снова снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,% годовых, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:44
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,% годовых, сообщила пресс-служба ведомства.Как отметили в ЦБ, снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, добавили в пресс-службе.По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%.
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Банк России снова снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

13:44 22.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ.
Флаг на здании Центрального банка РФ. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,% годовых, сообщила пресс-служба ведомства.
"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года", – пояснил свое решение регулятор.
Как отметили в ЦБ, снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, добавили в пресс-службе.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%.
 
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