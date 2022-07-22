https://crimea.ria.ru/20220722/bank-rossii-snova-snizil-klyuchevuyu-stavku-1123928849.html

Банк России снова снизил ключевую ставку

Банк России снова снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Банк России снова снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,% годовых, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:44

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,% годовых, сообщила пресс-служба ведомства.Как отметили в ЦБ, снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, добавили в пресс-службе.По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%.

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)