Рейтинг@Mail.ru
Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240815/podryv-servernykh-potokov-smi-nazvali-rol-zelenskogo-i-zaluzhnogo-1139618449.html
Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного
Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного
Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", но отдал приказ отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Однако его ослушался тогдашний... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T08:10
2024-08-15T08:10
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
украина
владимир зеленский
валерий залужный
новости
россия
германия
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124672730_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_dd357b7e5c6f6a49b986e1663f178f10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", но отдал приказ отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Однако его ослушался тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь в своем расследовании на собственные независимые источники.По данным WSJ, в 2022 году план подрыва "Северных потоков" одобрил лично Владимир Зеленский, приказав привести его в исполнение. Все распоряжения касательно операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять каких-либо свидетельств, утверждает издание.Четверо высокопоставленных представителей силовых структур Украины, которые "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели прямой доступ к информации об этой операции", подтвердили авторам журналистского расследования, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак.Ссылаясь на американские, украинские и европейские источники издание сообщает также, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, узнав о готовящейся диверсии, "потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", и глава киевского режима согласился, спустив приказ дальше. Однако Залужный не подчинился. Он "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план", пишет газета.В статье WSJ сообщается, что немецкие следователи сейчас сосредоточились на доказательствах причастности Залужного и его сторонников."Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", – пишет издание.Полученные результаты могут перевернуть отношения между Германией и Украиной, которая предоставила Киеву существенную часть финансирования и военной техники для боевых действий с Россией, подытоживает издание. Кроме того, ссылаясь на немецкого чиновника, знакомого с ходом расследования, WSJ предупреждает и о других последствиях."Атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной, которую Берлин поддерживает вооружением", - замечает издание.Взрывы на "Северных потоках"26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2"– произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В июне 2024 года генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В ведомстве отметили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования.В августе телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Позже немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности сообщили, что подозреваемый покинул Польшу после предупреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
https://crimea.ria.ru/20240813/belyy-dom-gotovit-kampaniyu-po-diskreditatsii-zelenskogo---svr-1139557453.html
украина
россия
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124672730_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_4c540ef1826ddad8eb61f41b7c96c0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток - 2, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", украина, владимир зеленский, валерий залужный, новости, россия, германия, теракт
Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного

Зеленский и Залужный причастны к подрыву "Северных потоков" - американские СМИ

08:10 15.08.2024
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", но отдал приказ отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Однако его ослушался тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь в своем расследовании на собственные независимые источники.
По данным WSJ, в 2022 году план подрыва "Северных потоков" одобрил лично Владимир Зеленский, приказав привести его в исполнение. Все распоряжения касательно операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять каких-либо свидетельств, утверждает издание.
Четверо высокопоставленных представителей силовых структур Украины, которые "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели прямой доступ к информации об этой операции", подтвердили авторам журналистского расследования, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак.
Ссылаясь на американские, украинские и европейские источники издание сообщает также, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, узнав о готовящейся диверсии, "потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", и глава киевского режима согласился, спустив приказ дальше. Однако Залужный не подчинился. Он "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план", пишет газета.
В статье WSJ сообщается, что немецкие следователи сейчас сосредоточились на доказательствах причастности Залужного и его сторонников.
"Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", – пишет издание.
Полученные результаты могут перевернуть отношения между Германией и Украиной, которая предоставила Киеву существенную часть финансирования и военной техники для боевых действий с Россией, подытоживает издание. Кроме того, ссылаясь на немецкого чиновника, знакомого с ходом расследования, WSJ предупреждает и о других последствиях.
"Атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной, которую Берлин поддерживает вооружением", - замечает издание.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2"– произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых.
В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании.
В июне 2024 года генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В ведомстве отметили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования.
В августе телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Позже немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности сообщили, что подозреваемый покинул Польшу после предупреждения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
13 августа, 10:04
Белый дом готовит кампанию по дискредитации Зеленского - СВР
 
Северный поток - 2Северный потокТеракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"УкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНовостиРоссияГерманияТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07СК организовал проверку в связи с ДТП с микроавтобусом под Анапой
10:01Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
09:28Медики ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино
09:18Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет
08:53Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви
08:26Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза
08:10Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного
07:51В ДТП с микроавтобусом под Анапой пострадали семь человек
07:46Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"
07:20Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой - водитель заснул
07:15Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов
06:53Лесной пожар на Южном берегу Крыма потушили
06:34Эпидемия оспы обезьян - есть ли риски для России
06:12Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди
06:05Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земля
00:01Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
23:47Принято решение об эвакуации всего Глушковского района Курской области
23:02Главное за день: 14 августа
22:52В США отвергли причастность к подготовке прорыва ВСУ в Курскую область
Лента новостейМолния