https://crimea.ria.ru/20240815/podryv-servernykh-potokov-smi-nazvali-rol-zelenskogo-i-zaluzhnogo-1139618449.html

Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного

Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и Залужного

Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", но отдал приказ отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Однако его ослушался тогдашний... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T08:10

2024-08-15T08:10

2024-08-15T08:10

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", но отдал приказ отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Однако его ослушался тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь в своем расследовании на собственные независимые источники.По данным WSJ, в 2022 году план подрыва "Северных потоков" одобрил лично Владимир Зеленский, приказав привести его в исполнение. Все распоряжения касательно операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять каких-либо свидетельств, утверждает издание.Четверо высокопоставленных представителей силовых структур Украины, которые "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели прямой доступ к информации об этой операции", подтвердили авторам журналистского расследования, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак.Ссылаясь на американские, украинские и европейские источники издание сообщает также, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, узнав о готовящейся диверсии, "потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", и глава киевского режима согласился, спустив приказ дальше. Однако Залужный не подчинился. Он "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план", пишет газета.В статье WSJ сообщается, что немецкие следователи сейчас сосредоточились на доказательствах причастности Залужного и его сторонников."Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", – пишет издание.Полученные результаты могут перевернуть отношения между Германией и Украиной, которая предоставила Киеву существенную часть финансирования и военной техники для боевых действий с Россией, подытоживает издание. Кроме того, ссылаясь на немецкого чиновника, знакомого с ходом расследования, WSJ предупреждает и о других последствиях."Атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной, которую Берлин поддерживает вооружением", - замечает издание.Взрывы на "Северных потоках"26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2"– произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В июне 2024 года генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В ведомстве отметили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования.В августе телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Позже немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности сообщили, что подозреваемый покинул Польшу после предупреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

https://crimea.ria.ru/20240813/belyy-dom-gotovit-kampaniyu-po-diskreditatsii-zelenskogo---svr-1139557453.html

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