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Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"
Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"
В ходе следствия не удалось установить обвиняемых в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", поэтому шведские следователи... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T17:51
2024-07-13T17:51
северный поток - 2
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В ходе следствия не удалось установить обвиняемых в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", поэтому шведские следователи закрыли дело, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью журналу TIME, пишет РИА Новости.Озвучить конкретные результаты расследования премьер не посчитал нужным.Ранее со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова сообщалось, что дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".В сентябре 2023 года Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризм.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
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Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

Дело о терактах на "Северных потоках" закрыто – в Швеции не нашли обвиняемых

17:51 13.07.2024
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В ходе следствия не удалось установить обвиняемых в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", поэтому шведские следователи закрыли дело, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью журналу TIME, пишет РИА Новости.
"Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", - сказал Кристерссон.
Озвучить конкретные результаты расследования премьер не посчитал нужным.
Ранее со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова сообщалось, что дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.
В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В сентябре 2023 года Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризм.
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