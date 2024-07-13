https://crimea.ria.ru/20240713/obvinyaemykh-net-shvetsiya-zakryla-delo-o-vzryvakh-na-severnykh-potokakh-1138831531.html

Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

В ходе следствия не удалось установить обвиняемых в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", поэтому шведские следователи... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T17:51

2024-07-13T17:51

2024-07-13T17:51

северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В ходе следствия не удалось установить обвиняемых в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", поэтому шведские следователи закрыли дело, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью журналу TIME, пишет РИА Новости.Озвучить конкретные результаты расследования премьер не посчитал нужным.Ранее со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова сообщалось, что дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".В сентябре 2023 года Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризм.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

швеция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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