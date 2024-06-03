https://crimea.ria.ru/20240603/rassledovanie-teraktov-na-severnykh-potokakh-chto-trebuet-genprokuratura-1137808137.html
Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
Дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T12:41
2024-06-03T12:41
2024-06-03T12:42
генеральная прокуратура россии
северный поток
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
северный поток - 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.Представитель надзорного ведомства обратил внимание, что, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов. А компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией".Андрей Иванов напомнил, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования. Также они должны максимально помогать в расследовании подобных противоправных деяний, в том числе содействуя в получении доказательств, которые необходимы для разбирательства и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Дания отказалась предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".В сентябре 2023 года Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
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РИА Новости Крым
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генеральная прокуратура россии, северный поток, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток - 2, в мире, новости, теракт
Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ отправила новые запросы по расследованию терактов на "Северных потоках"
12:41 03.06.2024 (обновлено: 12:42 03.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", направлены Генеральной прокуратурой России в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.
"Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - сказал Иванов.
Представитель надзорного ведомства обратил внимание, что, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов. А компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией".
Андрей Иванов напомнил, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования. Также они должны максимально помогать в расследовании подобных противоправных деяний, в том числе содействуя в получении доказательств, которые необходимы для разбирательства и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Дания отказалась
предоставить России правовую помощь в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В сентябре 2023 года Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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