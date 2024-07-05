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Крупный пожар в Ростовской области: горят 10 частных домов
Крупный пожар в Ростовской области: горят 10 частных домов - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Крупный пожар в Ростовской области: горят 10 частных домов
Десять частных домов загорелись в Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев со ссылкой на данные дежурных служб. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:13
2024-07-05T11:13
2024-07-05T11:15
ростовская область
происшествия
пожар
василий голубев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Десять частных домов загорелись в Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев со ссылкой на данные дежурных служб.Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.В МЧС России сообщают, что на месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники. Также к тушению огня привлечен вертолет Ми-8 чрезвычайного ведомства.Ранее стало известно, что 10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовВ Крыму из-за самодельной проводки сгорел домПожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
https://crimea.ria.ru/20240705/shestiletnyaya-devochka-pogibla-pri-atake-dronov-vsu-na-kuban-1138615397.html
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ростовская область, происшествия, пожар, василий голубев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Крупный пожар в Ростовской области: горят 10 частных домов
Пожар охватил 10 частных домов в Ростовской области - МЧС
11:13 05.07.2024 (обновлено: 11:15 05.07.2024)