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Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину

Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину

В Симферополе женщина упала в колодец, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T11:21

2024-07-05T11:21

2024-07-05T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе женщина упала в колодец, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.По информации республиканского МЧС, на место немедленно выехали четыре сотрудника Симферопольского аварийно-спасательного отряда. На месте выяснилось, что женщина находится на глубине около 1,5 метров. При падении она получила травму ноги.Спустившись к пострадавшей, спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. После этого достали женщину из колодца с помощью снаряжения для работ на высоте и спасательной косынки. Работы осложнялись узким пространством колодца. Пострадавшую передали медработникам.Несколько дней назад другая женщина получила травму в горах Крыма возле водопада Су-Учхан. Ей также на помощь пришли спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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