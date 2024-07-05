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Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину
Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину
В Симферополе женщина упала в колодец, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:21
2024-07-05T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе женщина упала в колодец, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.По информации республиканского МЧС, на место немедленно выехали четыре сотрудника Симферопольского аварийно-спасательного отряда. На месте выяснилось, что женщина находится на глубине около 1,5 метров. При падении она получила травму ноги.Спустившись к пострадавшей, спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. После этого достали женщину из колодца с помощью снаряжения для работ на высоте и спасательной косынки. Работы осложнялись узким пространством колодца. Пострадавшую передали медработникам.Несколько дней назад другая женщина получила травму в горах Крыма возле водопада Су-Учхан. Ей также на помощь пришли спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиСпасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
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происшествия, мчс крыма, срочные новости крыма, крым, симферополь
Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину
Спасатели эвакуировали в Симферополе упавшую в колодец женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе женщина упала в колодец, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.
"Вчера в 18.13 в службу спасения поступил сигнал, что в городе Симферополе на территории частного домовладения женщина упала в колодец. Необходима помощь спасателей в ее эвакуации", - говорится в сообщении.
По информации республиканского МЧС, на место немедленно выехали четыре сотрудника Симферопольского аварийно-спасательного отряда. На месте выяснилось, что женщина находится на глубине около 1,5 метров. При падении она получила травму ноги.
Спустившись к пострадавшей, спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. После этого достали женщину из колодца с помощью снаряжения для работ на высоте и спасательной косынки. Работы осложнялись узким пространством колодца. Пострадавшую передали медработникам.
Несколько дней назад другая женщина получила травму
в горах Крыма возле водопада Су-Учхан. Ей также на помощь пришли спасатели.
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