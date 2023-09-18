https://crimea.ria.ru/20230918/spasatelnaya-operatsiya-v-krymu-muzhchina-poluchil-travmu-v-gorakh-1131493462.html

Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

Мужчина получил травму ноги во время прогулки по горной местности в Белогорском районе, из труднодоступной зоны его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T15:08

2023-09-18T15:08

2023-09-18T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Мужчина получил травму ноги во время прогулки по горной местности в Белогорском районе, из труднодоступной зоны его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Во время прогулки в районе села Земляничное турист травмировал ногу и не смог самостоятельно продолжить движение. На помощь ему была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Помощь спасателей накануне вечером понадобилась и в горах под Алуштой. Парень и девушка, спускаясь с Бабуган-яйлы по руслу реки Аян-Дере, вышли на труднопроходимый участок местности и не смогли сами выйти в безопасное место. Для их поиска и эвакуации на место прибыли сотрудники Алуштинского отряда "Крым-Спас" и "Россоюзспас". Туристов нашли и благополучно спустили к автодороге, в помощи врачей они не нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковая операция в Судаке: двух женщин спасли с горы Сокол в КрымуВ Крыму человек сорвался со скалы и получил множественные травмыСо скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживанием

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, происшествия, общество, природа, новости крыма