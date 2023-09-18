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Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
Мужчина получил травму ноги во время прогулки по горной местности в Белогорском районе, из труднодоступной зоны его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:08
2023-09-18T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Мужчина получил травму ноги во время прогулки по горной местности в Белогорском районе, из труднодоступной зоны его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Во время прогулки в районе села Земляничное турист травмировал ногу и не смог самостоятельно продолжить движение. На помощь ему была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Помощь спасателей накануне вечером понадобилась и в горах под Алуштой. Парень и девушка, спускаясь с Бабуган-яйлы по руслу реки Аян-Дере, вышли на труднопроходимый участок местности и не смогли сами выйти в безопасное место. Для их поиска и эвакуации на место прибыли сотрудники Алуштинского отряда "Крым-Спас" и "Россоюзспас". Туристов нашли и благополучно спустили к автодороге, в помощи врачей они не нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковая операция в Судаке: двух женщин спасли с горы Сокол в КрымуВ Крыму человек сорвался со скалы и получил множественные травмыСо скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживанием
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news.crimea@rian.ru
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крым, мчс крыма, происшествия, общество, природа, новости крыма
Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах

МЧС Крыма: турист пострадал во время прогулки по горной тропе под Белогорском

15:08 18.09.2023 (обновлено: 15:32 18.09.2023)
 
© МЧС Республики КрымТурист пострадал во время прогулки по горной тропе под Белогорском
Турист пострадал во время прогулки по горной тропе под Белогорском
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Мужчина получил травму ноги во время прогулки по горной местности в Белогорском районе, из труднодоступной зоны его эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером. Во время прогулки в районе села Земляничное турист травмировал ногу и не смог самостоятельно продолжить движение. На помощь ему была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"По прибытии спасатели совместно с медработниками оказали пострадавшему первую помощь - наложили вакуумную шину на травмированную конечность. После этого сотрудники МЧС транспортировали мужчину к карете скорой помощи для дальнейшей госпитализации в медучреждение", - проинформировали в ведомстве.
Помощь спасателей накануне вечером понадобилась и в горах под Алуштой. Парень и девушка, спускаясь с Бабуган-яйлы по руслу реки Аян-Дере, вышли на труднопроходимый участок местности и не смогли сами выйти в безопасное место. Для их поиска и эвакуации на место прибыли сотрудники Алуштинского отряда "Крым-Спас" и "Россоюзспас". Туристов нашли и благополучно спустили к автодороге, в помощи врачей они не нуждались.
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