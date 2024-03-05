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Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T22:15
2024-03-05T22:22
сергей нарышкин
новости
сша
украина
россия
служба внешней разведки (свр)
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live".Также глава Службы внешней разведки заявил, что "Северные потоки" были взорваны англосаксами, что Вашингтон занимается созданием широкой разведывательной сети на Украине и в других странах, имеющих общую границу с РФ. Он назвал очевидным фактом то, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке сотрудников спецслужб Украины. При этом, по словам Нарышкина, в высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ, сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России.Глава службы разведки РФ Нарышкин ранее оценил подготовку НАТО к "нападению" России. По его словам, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властьюВ НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейСША пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин
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РИА Новости Крым
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сергей нарышкин, новости, сша, украина, россия, служба внешней разведки (свр), великобритания
Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

США и Великобритания готовят силы для подрывной работы против России – Нарышкин

22:15 05.03.2024 (обновлено: 22:22 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live".

"Американцы, особенно британцы, участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Также глава Службы внешней разведки заявил, что "Северные потоки" были взорваны англосаксами, что Вашингтон занимается созданием широкой разведывательной сети на Украине и в других странах, имеющих общую границу с РФ. Он назвал очевидным фактом то, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке сотрудников спецслужб Украины. При этом, по словам Нарышкина, в высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.
Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ, сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Глава службы разведки РФ Нарышкин ранее оценил подготовку НАТО к "нападению" России. По его словам, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.
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Сергей НарышкинНовостиСШАУкраинаРоссияСлужба внешней разведки (СВР)Великобритания
 
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