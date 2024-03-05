Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ
США и Великобритания готовят силы для подрывной работы против России – Нарышкин
22:15 05.03.2024 (обновлено: 22:22 05.03.2024)
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live".
"Американцы, особенно британцы, участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны", – цитирует Нарышкина РИА Новости.
Также глава Службы внешней разведки заявил, что "Северные потоки" были взорваны англосаксами, что Вашингтон занимается созданием широкой разведывательной сети на Украине и в других странах, имеющих общую границу с РФ. Он назвал очевидным фактом то, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке сотрудников спецслужб Украины. При этом, по словам Нарышкина, в высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.
Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ, сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Глава службы разведки РФ Нарышкин ранее оценил подготовку НАТО к "нападению" России. По его словам, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.
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