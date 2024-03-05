https://crimea.ria.ru/20240305/naryshkin-raskryl-dannye-o-podryvnoy-rabote-anglosaksov-protiv-rf-1135437485.html

Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T22:15

2024-03-05T22:15

2024-03-05T22:22

сергей нарышкин

новости

сша

украина

россия

служба внешней разведки (свр)

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США и Великобритания готовят силы специальных операций для подрывной работы против России. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live".Также глава Службы внешней разведки заявил, что "Северные потоки" были взорваны англосаксами, что Вашингтон занимается созданием широкой разведывательной сети на Украине и в других странах, имеющих общую границу с РФ. Он назвал очевидным фактом то, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке сотрудников спецслужб Украины. При этом, по словам Нарышкина, в высоких кабинетах в США очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ, сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России.Глава службы разведки РФ Нарышкин ранее оценил подготовку НАТО к "нападению" России. По его словам, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властьюВ НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейСША пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, новости, сша, украина, россия, служба внешней разведки (свр), великобритания