https://crimea.ria.ru/20240111/spetssluzhby-ssha-gotovyat-v-rige-treningi-po-razzhiganiyu-vrazhdy-v-rossii-1134112420.html
Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России
Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России
Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена для... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T11:36
2024-01-11T11:36
2024-01-11T11:36
служба внешней разведки (свр)
сергей нарышкин
россия
сша
латвия
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.Кроме того, по данным ведомства, США планируют усилить работу с российскими выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России.По данным СВР, обучение через различные американские программы прошли более 80 тысяч россиян. По задумке американских спецслужб, "при должной обработке" они смогут стать стержнем пятой колонны в России, заменив бежавшую на Запад несистемную оппозицию. Также в Вашингтоне возлагают надежды на подключение таких "стипендиатов" к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию.На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин напомнил, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.Он подчеркнул, что спецслужбы РФ должны жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается разобщить страны СНГ – НарышкинНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
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служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, россия, сша, латвия, общество, безопасность
Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинги по разжиганию вражды в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей ", - цитирует пресс-бюро директора службы Сергея Нарышкина.
Кроме того, по данным ведомства, США планируют усилить работу с российскими выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России.
По данным СВР, обучение через различные американские программы прошли более 80 тысяч россиян. По задумке американских спецслужб, "при должной обработке" они смогут стать стержнем пятой колонны в России, заменив бежавшую на Запад несистемную оппозицию. Также в Вашингтоне возлагают надежды на подключение таких "стипендиатов" к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию.
"Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими "кураторами", - говорится в сообщении разведывательной службы.
На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин напомнил
, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.
Он подчеркнул, что спецслужбы РФ должны жестко пресекать
попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее.
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