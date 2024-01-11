https://crimea.ria.ru/20240111/spetssluzhby-ssha-gotovyat-v-rige-treningi-po-razzhiganiyu-vrazhdy-v-rossii-1134112420.html

Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России

Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в России

Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена для... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:36

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

россия

сша

латвия

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134112304_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_0e6810c9d1f9fe9e1e86e5f4a31fe9c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России, а также усилят работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.Кроме того, по данным ведомства, США планируют усилить работу с российскими выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России.По данным СВР, обучение через различные американские программы прошли более 80 тысяч россиян. По задумке американских спецслужб, "при должной обработке" они смогут стать стержнем пятой колонны в России, заменив бежавшую на Запад несистемную оппозицию. Также в Вашингтоне возлагают надежды на подключение таких "стипендиатов" к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию.На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин напомнил, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.Он подчеркнул, что спецслужбы РФ должны жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается разобщить страны СНГ – НарышкинНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

россия

сша

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, россия, сша, латвия, общество, безопасность