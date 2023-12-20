https://crimea.ria.ru/20231220/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-zapada-vmeshatsya-v-situatsiyu-v-rf-1133668505.html

Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ

Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ

Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, а также жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T06:53

2023-12-20T06:53

2023-12-20T07:00

владимир путин (политик)

россия

безопасность

антитеррор

новости

день работника органов безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131183461_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_beec3d6b7306c145c20797f8f4bcc0a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, а также жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ.Он также заметил, что киевский режим при прямой поддержке спецслужб Запада "открыто встал на путь государственного терроризма" - совершаются диверсии против гражданских объектов, инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан и общественных деятелей.Президент также напомнил, что повышенного внимания требует охрана государственных границ, особенно участков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом он призвал оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.У органов безопасности имеются все возможности, чтобы защитить страну и ее граждан, выразил уверенность российский лидер.Накануне, на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.В свою очередь директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что киевский режим после неудач на поле боя активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуПутин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадимПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, безопасность, антитеррор, новости, день работника органов безопасности