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Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, а также жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T06:53
2023-12-20T06:53
2023-12-20T07:00
владимир путин (политик)
россия
безопасность
антитеррор
новости
день работника органов безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, а также жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ.Он также заметил, что киевский режим при прямой поддержке спецслужб Запада "открыто встал на путь государственного терроризма" - совершаются диверсии против гражданских объектов, инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан и общественных деятелей.Президент также напомнил, что повышенного внимания требует охрана государственных границ, особенно участков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом он призвал оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.У органов безопасности имеются все возможности, чтобы защитить страну и ее граждан, выразил уверенность российский лидер.Накануне, на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.В свою очередь директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что киевский режим после неудач на поле боя активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуПутин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадимПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
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владимир путин (политик), россия, безопасность, антитеррор, новости, день работника органов безопасности
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
Путин призвал спецслужбы РФ усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
06:53 20.12.2023 (обновлено: 07:00 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, а также жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить право народа России определять свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности РФ.
"Должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное незыблемое право народа России самому определять свое будущее", - сказал президент.
Он также заметил, что киевский режим при прямой поддержке спецслужб Запада "открыто встал на путь государственного терроризма" - совершаются диверсии против гражданских объектов, инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан и общественных деятелей.
"Подчеркну, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с Министерством обороны и другими ведомствами", - сказал Путин.
Президент также напомнил, что повышенного внимания требует охрана государственных границ, особенно участков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом он призвал оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.
У органов безопасности имеются все возможности, чтобы защитить страну и ее граждан, выразил уверенность российский лидер.
Накануне, на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил
, что Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов.
В свою очередь директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что киевский режим после неудач на поле боя активизировал засылку агентуры и диверсантов в Россию.
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