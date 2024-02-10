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В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией

В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-участницам альянса необходимо приготовиться к возможной затяжной конфронтации с Россией, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T12:27

2024-02-10T12:27

2024-02-10T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-участницам альянса необходимо приготовиться к возможной затяжной конфронтации с Россией, пишет РИА Новости.По мнению генсека, поддержка Украины - лучшая оборона для НАТО и наращивание инвестиций в собственные военные структуры. В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.По словам зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, это "вышло нестрашно, но весьма показательно". Он подчеркнул, что масштаб показывает, что в НАТО реально чего-то опасаются.По словам директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Запад пытается запугать Россию прямым столкновением с НАТО, заявляя, что она готовится напасть на страны Альянса. Это делается, чтобы заставить отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОЛепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ

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нато, йенс столтенберг, европа, россия, в мире, мнения, безопасность