Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ
Песков: разговорами о войне с Россией отвлекают внимание европейского общества от проблем
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов. Ведь понимаете, выделение 50 миллиардов.... С одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза", - сказал Песков.
В частности, если говорить о Германии, то целые сектора экономики этой страны теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заметил Песков. На фоне этого и отвлекается внимание европейского общества темой "какого-то врага".
"И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", - отметил Песков.
Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны ранее сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией. Издание указывало, что он может начаться после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны.
1 февраля все страны Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.
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