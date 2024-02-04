https://crimea.ria.ru/20240204/lepyat-vraga-v-kremle-otvetili-na-zayavleniya-o-neizbezhnosti-voyny-s-rf-1134683552.html

Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ

Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ

Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T15:27

2024-02-04T15:27

2024-02-04T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.В частности, если говорить о Германии, то целые сектора экономики этой страны теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заметил Песков. На фоне этого и отвлекается внимание европейского общества темой "какого-то врага"."И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", - отметил Песков.Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны ранее сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией. Издание указывало, что он может начаться после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны.1 февраля все страны Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС >>Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГКоллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ

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дмитрий песков, политика, россия, европа, новости, кремль, германия, общество