Рейтинг@Mail.ru
Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240204/lepyat-vraga-v-kremle-otvetili-na-zayavleniya-o-neizbezhnosti-voyny-s-rf-1134683552.html
Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ
Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ
Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T15:27
2024-02-04T15:27
дмитрий песков
политика
россия
европа
новости
кремль
германия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_0:5:3191:1800_1920x0_80_0_0_5d72b9d77fc3ecdecb68fb6a6c724b4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.В частности, если говорить о Германии, то целые сектора экономики этой страны теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заметил Песков. На фоне этого и отвлекается внимание европейского общества темой "какого-то врага"."И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", - отметил Песков.Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны ранее сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией. Издание указывало, что он может начаться после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны.1 февраля все страны Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС &gt;&gt;Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГКоллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
https://crimea.ria.ru/20240122/esli-ukraina-perestanet-voevat---lavrov-oboznachil-perspektivu-1134384588.html
россия
европа
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_bf8671f16b6929f5bf04cd105297b5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, политика, россия, европа, новости, кремль, германия, общество
Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ

Песков: разговорами о войне с Россией отвлекают внимание европейского общества от проблем

15:27 04.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Европейские политики своими заявлениями о "предстоящей войне с Россией" хотят отвлечь внимание от проблем в самой Европе, а также оправдать увеличение расходов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов. Ведь понимаете, выделение 50 миллиардов.... С одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза", - сказал Песков.
В частности, если говорить о Германии, то целые сектора экономики этой страны теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заметил Песков. На фоне этого и отвлекается внимание европейского общества темой "какого-то врага".
"И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", - отметил Песков.
Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны ранее сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией. Издание указывало, что он может начаться после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны.
1 февраля все страны Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС >>
Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы
Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ
Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 19:36
Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияЕвропаНовостиКремльГерманияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:47Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ
16:12Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени
15:44В Крыму на трассе насмерть сбили пешехода
15:27Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ
15:19Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
14:42Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают
14:23Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин
14:08ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки
13:45Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
13:31Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дронов
13:12Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии
12:34Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
12:19Шторм идет на Кубань
12:00Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
11:47Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку
11:26Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все
11:14В Крыму на "зебре" сбили девочку
10:59Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии
10:16Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма
Лента новостейМолния