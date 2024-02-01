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Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:59
2024-02-01T13:59
2024-02-01T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит ЕС, на котором обсуждаются выделение из бюджета ЕС 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также предоставление Киеву военной помощи на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. До последнего момента эти решения блокировала Венгрия.Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х написал, что венгерского премьера Виктора Орбана "удалось убедить".Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евроСоседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыОрбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
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европейский союз (ес), новости, политика, польша, дональд туск, виктор орбан, европа
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
Все лидеры стран Евросоюза согласовали выделение Украине 50 миллиардов евро – Шарль Мишель
13:59 01.02.2024 (обновлено: 14:05 01.02.2024)