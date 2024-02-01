https://crimea.ria.ru/20240201/vse-chleny-evrosoyuza-soglasilis-vydelit-ukraine-50-milliardov-evro-1134614197.html

Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро

Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро

Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:59

2024-02-01T13:59

2024-02-01T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит ЕС, на котором обсуждаются выделение из бюджета ЕС 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также предоставление Киеву военной помощи на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. До последнего момента эти решения блокировала Венгрия.Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х написал, что венгерского премьера Виктора Орбана "удалось убедить".Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евроСоседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыОрбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО

польша

европа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, политика, польша, дональд туск, виктор орбан, европа