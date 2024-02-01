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Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:59
2024-02-01T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит ЕС, на котором обсуждаются выделение из бюджета ЕС 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также предоставление Киеву военной помощи на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. До последнего момента эти решения блокировала Венгрия.Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х написал, что венгерского премьера Виктора Орбана "удалось убедить".Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евроСоседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыОрбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
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европейский союз (ес), новости, политика, польша, дональд туск, виктор орбан, европа
Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро

Все лидеры стран Евросоюза согласовали выделение Украине 50 миллиардов евро – Шарль Мишель

13:59 01.02.2024 (обновлено: 14:05 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 миллиардов евро", – написал он в соцсети X.

В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит ЕС, на котором обсуждаются выделение из бюджета ЕС 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также предоставление Киеву военной помощи на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. До последнего момента эти решения блокировала Венгрия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х написал, что венгерского премьера Виктора Орбана "удалось убедить".
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