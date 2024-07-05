Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240705/krymskiy-most-otkryli-1138613322.html
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Крымский мост открыли
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:50
2024-07-05T11:53
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7047ae1d2b0fd672fd53422948d1cf00.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили в 10:48. Ограничение действовало больше часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.В это же время в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_c3ca259c1bcdecc7ce49cedd6d03ed20.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для движения

11:50 05.07.2024 (обновлено: 11:53 05.07.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили в 10:48. Ограничение действовало больше часа.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
В это же время в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
13:27Орбан прокомментировал свой визит в Москву
13:17ВСУ запускают на Севастополь ракеты вместе с ложными целями
13:09Крымский мост: оперативные данные по очередям
13:08В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:06Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
12:59В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
12:47В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
12:43Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
12:3929 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
12:29Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
12:23Аномальная жара идет в Крым
12:07Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
12:02Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
11:55В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
11:50Крымский мост открыли
11:46Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Лента новостейМолния