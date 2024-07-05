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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Крымский мост открыли
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:50
2024-07-05T11:50
2024-07-05T11:53
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили в 10:48. Ограничение действовало больше часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.В это же время в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма