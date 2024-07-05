https://crimea.ria.ru/20240705/krymskiy-most-otkryli-1138613322.html

Крымский мост открыли

Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Крымский мост открыли

На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T11:50

2024-07-05T11:50

2024-07-05T11:53

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7047ae1d2b0fd672fd53422948d1cf00.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили в 10:48. Ограничение действовало больше часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.В это же время в Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия. Позе он сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели на значительном расстоянии от берега над акваторией.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма