https://crimea.ria.ru/20221118/ostatki-vzryvchatki-naydeny-na-severnykh-potokakh--prokuratura-shvetsii--1125430968.html
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:46
2022-11-18T12:46
2022-11-18T12:46
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_9ee3dde6ad62f42a6b79ae53e3b880b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.По его словам, дальнейшее предварительное расследование покажет, может ли кому-то быть предъявлено подозрение в совершении преступления.Он добавил, что "сотрудничество с властями Швеции и других стран идет хорошо".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_28f1b68a7d7516d01329708cf4290119.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
Прокуратура Швеции: повреждения "Северных потоков" произошли вследствие подрыва взрывчатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
"Проведенные в настоящее время экспертизы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных инородных предметах. Расширенная аналитическая работа продолжается, чтобы иметь возможность сделать более определенные выводы об инциденте", - цитирует ведомство слова прокурора Матса Люнгквиста.
По его словам, дальнейшее предварительное расследование покажет, может ли кому-то быть предъявлено подозрение в совершении преступления.
Он добавил, что "сотрудничество с властями Швеции и других стран идет хорошо".
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".
По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.