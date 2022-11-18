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Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:46
2022-11-18T12:46
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.По его словам, дальнейшее предварительное расследование покажет, может ли кому-то быть предъявлено подозрение в совершении преступления.Он добавил, что "сотрудничество с властями Швеции и других стран идет хорошо".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html
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в мире, происшествия
Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

Прокуратура Швеции: повреждения "Северных потоков" произошли вследствие подрыва взрывчатки

12:46 18.11.2022
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
"Проведенные в настоящее время экспертизы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных инородных предметах. Расширенная аналитическая работа продолжается, чтобы иметь возможность сделать более определенные выводы об инциденте", - цитирует ведомство слова прокурора Матса Люнгквиста.
По его словам, дальнейшее предварительное расследование покажет, может ли кому-то быть предъявлено подозрение в совершении преступления.
Он добавил, что "сотрудничество с властями Швеции и других стран идет хорошо".
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".
По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.
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