https://crimea.ria.ru/20221118/ostatki-vzryvchatki-naydeny-na-severnykh-potokakh--prokuratura-shvetsii--1125430968.html

Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T12:46

2022-11-18T12:46

2022-11-18T12:46

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_9ee3dde6ad62f42a6b79ae53e3b880b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.По его словам, дальнейшее предварительное расследование покажет, может ли кому-то быть предъявлено подозрение в совершении преступления.Он добавил, что "сотрудничество с властями Швеции и других стран идет хорошо".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.

https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия