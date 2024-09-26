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Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин
Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин
Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Об... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T15:11
2024-09-26T15:12
владимир путин (политик)
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в четверг в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, в целом на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем практически сохранился на уровне 2021 года. Путин также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок и играет здесь стабилизирующую роль, а доля рубля в расчетах приближается к 40% и выросла втрое с 2021 по 2023 год.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. В нем принимают участие представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетикиНа долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборотаПутин поручил подготовить план по продвижению российских брендов
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владимир путин (политик), энергетика, новости, россия, сотрудничество, в мире, москва, политика
Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин

90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных стран – Путин

15:11 26.09.2024 (обновлено: 15:12 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в четверг в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил президент России Владимир Путин.

"Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. За последние 2,5 года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. Например, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%", – привел цифры российский лидер.

По словам президента, в целом на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем практически сохранился на уровне 2021 года. Путин также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок и играет здесь стабилизирующую роль, а доля рубля в расчетах приближается к 40% и выросла втрое с 2021 по 2023 год.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. В нем принимают участие представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.
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