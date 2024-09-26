https://crimea.ria.ru/20240926/energeticheskiy-eksport-rf-pereorientirovan-i-rastet--putin-1140647356.html

Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин

Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин

Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Об... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T15:11

2024-09-26T15:11

2024-09-26T15:12

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире, при этом в российском энергоэкспорте растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в четверг в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, в целом на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем практически сохранился на уровне 2021 года. Путин также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок и играет здесь стабилизирующую роль, а доля рубля в расчетах приближается к 40% и выросла втрое с 2021 по 2023 год.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. В нем принимают участие представители правительств различных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетикиНа долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборотаПутин поручил подготовить план по продвижению российских брендов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), энергетика, новости, россия, сотрудничество, в мире, москва, политика