https://crimea.ria.ru/20240926/neispolzovannye-otguly-bolshe-ne-sgoryat--prinyat-zakon-1140634764.html

Неиспользованные отгулы больше не сгорят – принят закон

Неиспользованные отгулы больше не сгорят – принят закон - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Неиспользованные отгулы больше не сгорят – принят закон

Неиспользованные отгулы при увольнении работодатель обязан оплатить сотруднику. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T09:32

2024-09-26T09:32

2024-09-26T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Неиспользованные отгулы при увольнении работодатель обязан оплатить сотруднику. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы. Информация об этом размещена в Telegram-канале законодательного органа.Также в новом законе уточняется, что после дня работы в выходной или праздник дополнительный день отдыха можно взять в течение года или же присоединить отгул к отпуску за тот же период."Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года", - уточнили в Госдуме.По действующему законодательству, работнику, который вышел на смену в выходной, положена либо оплата за него не менее чем в двойном размере, либо другой день отдыха. Если он выбирает второй вариант, то работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.При выборе работником отгула, по действующему сейчас закону, в случае увольнения он лишается как дней отдыха, выбранных в качестве компенсации, так и повышенной оплаты. Новый закон исправит эту несправедливость.Законопроект, предусматривающий денежную компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника, был внесен в Госдуму в начале июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовЮрист рассказал о правах сотрудников простаивающих предприятий

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2024

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государственная дума рф, закон и право, работа, общество, россия, новости