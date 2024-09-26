https://crimea.ria.ru/20240926/kakie-problemy-bolshe-vsego-volnuyut-krymchan--dannye-narodnogo-fronta-1140653686.html

Какие проблемы больше всего волнуют крымчан – данные Народного фронта

Какие проблемы больше всего волнуют крымчан – данные Народного фронта - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Какие проблемы больше всего волнуют крымчан – данные Народного фронта

Вопросы социальной защиты и здравоохранения больше всего волную жителей Крыма, а тема ЖКХ и ремонтов дорог отошла на второй план в связи с качественными... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T20:16

2024-09-26T20:16

2024-09-26T20:16

крым

радио "спутник в крыму"

народный фронт

общество

новости крыма

алла вертинская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Вопросы социальной защиты и здравоохранения больше всего волную жителей Крыма, а тема ЖКХ и ремонтов дорог отошла на второй план в связи с качественными изменениями по этим направлениям. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Народного фронта Крыма Алла Вертинская, к такому выводу пришли эксперты регионального подразделения организации, которые продолжают обрабатывать запросы крымчан, прозвучавшие в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин провел двадцатую ежегодную "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру задавали простые граждане и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Всего поступило более двух миллионов вопросов.По ее словам, если в прошлые годы на первом месте у жителей Крыма стояли проблемы ЖКХ, и качества дорог, то в 2023-м эти темы сдвинулись на 3 и 4 места. Больше всего вопросов жители республики задали по теме социальной защиты. На втором месте оказалось здравоохранение, в частности - доступность некоторых рецептурных препаратов. 10% обращений составили слова благодарности и поддержки президенту.По ее словам, практически все жалобы и обращения от участников спецоперации или членов их семей решались положительно. Сейчас Народный фронт продолжает принимать заявки о помощи бойцам в зоне СВО. В частности актуальным вопросом для бойцов остается подготовка к зиме. Благодаря помощи жителей Крыма, которые пересылают деньги на региональный счет организации, эти запросы постепенно удается закрывать."Вообще же есть и такие вопросы, которые не решаются за один год, затрагивающие ни одного человека, а целый регион - и таких вопросов много. Поиск решений по многим все еще продолжается", – констатирует Вертинская.Самые проблемные вопросы в Крыму связаны с организацией работы учреждений здравоохранения, а также с ценообразованием и уровнем заработных плат жителей полуострова, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииПутин назвал главные приоритеты государственных расходовВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, народный фронт, общество, новости крыма, алла вертинская