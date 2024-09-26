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Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом
Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом
Пятеро детей пострадали в Донецкой Народной Республике в четверг при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T20:57
2024-09-26T20:57
2024-09-26T20:59
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пятеро детей пострадали в Донецкой Народной Республике в четверг при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, сообщил глава региона Денис Пушилин.Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Накануне три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара."Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил Пушилин.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, дети
Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом
Пятеро детей ранены в Мариуполе при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом
20:57 26.09.2024 (обновлено: 20:59 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пятеро детей пострадали в Донецкой Народной Республике в четверг при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.
Накануне три мирных жителя
в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара.
"Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил Пушилин.
Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали
, включая трех подростков.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
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