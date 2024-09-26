https://crimea.ria.ru/20240926/pyatero-detey-raneny-v-mariupole-pri-obraschenii-so-vzryvoopasnym-predmetom-1140659745.html

Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом

Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом

Пятеро детей пострадали в Донецкой Народной Республике в четверг при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T20:57

2024-09-26T20:57

2024-09-26T20:59

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пятеро детей пострадали в Донецкой Народной Республике в четверг при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, сообщил глава региона Денис Пушилин.Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Накануне три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ. По данным главы региона Дениса Пушилина, ранения средней степени тяжести получил мужчина и супружеская пара."Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил Пушилин.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, дети