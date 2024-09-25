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В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ
ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T21:32
2024-09-25T21:32
донецкая народная республика (днр)
горловка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин."В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате использования ВФУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила супружеская пара: женщина 1960 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Пушилин.По данным главы региона, в Центрально-Городском, и Никитовском районах Горловки повреждены семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
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РИА Новости Крым
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4.7
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донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ

Три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ

21:32 25.09.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате использования ВФУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила супружеская пара: женщина 1960 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Пушилин.
По данным главы региона, в Центрально-Городском, и Никитовском районах Горловки повреждены семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе.
"Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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