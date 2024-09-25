https://crimea.ria.ru/20240925/v-gorlovke-raneny-tri-mirnykh-zhitelya-pri-artobstrele-vsu-1140629823.html

В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ

В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ

ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T21:32

2024-09-25T21:32

2024-09-25T21:32

донецкая народная республика (днр)

горловка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин."В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате использования ВФУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила супружеская пара: женщина 1960 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Пушилин.По данным главы региона, в Центрально-Городском, и Никитовском районах Горловки повреждены семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости