https://crimea.ria.ru/20240925/v-gorlovke-raneny-tri-mirnykh-zhitelya-pri-artobstrele-vsu-1140629823.html
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ
ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T21:32
2024-09-25T21:32
2024-09-25T21:32
донецкая народная республика (днр)
горловка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140007183_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27959ee84271082dc44c04cf4372a616.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин."В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате использования ВФУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила супружеская пара: женщина 1960 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Пушилин.По данным главы региона, в Центрально-Городском, и Никитовском районах Горловки повреждены семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе.Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по ДонбассуДрон ВСУ убил женщину-медика в ГорловкеВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140007183_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5831bec2e63a30700adfbda037d9b214.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУ
Три мирных жителя в ДНР получили ранения при артобстреле ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по ДНР артиллерией, в результате чего ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате использования ВФУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила супружеская пара: женщина 1960 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Пушилин.
По данным главы региона, в Центрально-Городском, и Никитовском районах Горловки повреждены семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе.
"Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
Ранее в результате атак украинских войск по территории ДНР три человека погибли, еще 15 пострадали
, включая трех подростков.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
Читайте также на РИА Новости Крым: