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Главные новости Крыма: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Главные новости Крыма: 25 сентября
Главные новости Крыма: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Главные новости Крыма: 25 сентября
В трех районах Крыма школы и детские сады закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Тем временем в Севастополе также фиксируется рост заболеваемости. Рыболовецкие РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T22:30
2024-09-25T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма школы и детские сады закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Тем временем в Севастополе также фиксируется рост заболеваемости. Рыболовецкие предприятия Крыма получат поддержку от государства. Севастопольским рыбакам также выделят 174 миллиона рублей на развитие отрасли. За 8 месяцев водители в Крыму получили более 4 миллионов постановлений о штрафах. Глава министерства имущественных и земельных отношений Республики отправлена в отставку. В Симферополе заканчивают масштабную реконструкцию республиканской детской больницы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В трех районах Крыма школы и садики закрыли на карантинГлавный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь сообщила, что в Черноморском и Раздольненском районах, а также в Керчи школьников и воспитанников детского сада отправили на карантин по причине распространения заболевания ОРВИ. По ее словам, пока это единичные случаи. Она пояснила, что классы и группы закрываются на карантин, если по причине ОРВИ отсутствуют 20 и более процентов учащихся.В Севастополе за неделю количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе увеличилось до 3052 человек, что на 28 процентов выше, чем на прошлой неделе. По данным мониторинга регионального Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.Поддержка рыболовецких хозяйств КрымаПредседатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из них предприятия Крыма получат порядка 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов. Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.Рыболовецкие хозяйства в Севастополе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что эта отрасль сейчас нуждается в поддержке, поскольку с начала специальной военной операции рыбный промысел ведется с ограничением. Именно поэтому правительство России приняло решение о выделении такой меры поддержки. С помощью государства компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления.В Крыму водители получили 4 млн штрафов с начала годаВ Крыму за восемь месяцев 2024 года водители получили более 4 миллионов постановлений за нарушения на дорогах, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава минимущества Крыма отправлена в отставкуМинистр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич освобождена от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кадровые изменения в органа власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности накануне врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Реконструкция Детской республиканской больницыВ Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается масштабная реконструкция. Сейчас в здании больницы занимаются внутренней отделкой помещений, заменяют системы вентиляции, прокладывают новые системы медицинских газов и слабых токов.
https://crimea.ria.ru/20240925/otopitelnyy-sezon-na-nosu-kak-podgotovlen-krym-1140613961.html
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главное за день, новости крыма, крым, общество, новости
Главные новости Крыма: 25 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 25 сентября

22:30 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма школы и детские сады закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Тем временем в Севастополе также фиксируется рост заболеваемости. Рыболовецкие предприятия Крыма получат поддержку от государства. Севастопольским рыбакам также выделят 174 миллиона рублей на развитие отрасли. За 8 месяцев водители в Крыму получили более 4 миллионов постановлений о штрафах. Глава министерства имущественных и земельных отношений Республики отправлена в отставку. В Симферополе заканчивают масштабную реконструкцию республиканской детской больницы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В трех районах Крыма школы и садики закрыли на карантин

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь сообщила, что в Черноморском и Раздольненском районах, а также в Керчи школьников и воспитанников детского сада отправили на карантин по причине распространения заболевания ОРВИ. По ее словам, пока это единичные случаи. Она пояснила, что классы и группы закрываются на карантин, если по причине ОРВИ отсутствуют 20 и более процентов учащихся.
В Севастополе за неделю количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе увеличилось до 3052 человек, что на 28 процентов выше, чем на прошлой неделе. По данным мониторинга регионального Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
17:12
Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым

Поддержка рыболовецких хозяйств Крыма

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из них предприятия Крыма получат порядка 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов. Благодаря финансированию предприятия смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию. При этом компании должны сохранить не менее 80 процентов сотрудников.
Рыболовецкие хозяйства в Севастополе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что эта отрасль сейчас нуждается в поддержке, поскольку с начала специальной военной операции рыбный промысел ведется с ограничением. Именно поэтому правительство России приняло решение о выделении такой меры поддержки. С помощью государства компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления.
Херсонский технический университет - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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В Крыму водители получили 4 млн штрафов с начала года

В Крыму за восемь месяцев 2024 года водители получили более 4 миллионов постановлений за нарушения на дорогах, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
06:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского

Глава минимущества Крыма отправлена в отставку

Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич освобождена от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кадровые изменения в органа власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности накануне врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.
Поезд
14:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда запустят поезда между Крымом и Белоруссией

Реконструкция Детской республиканской больницы

В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается масштабная реконструкция. Сейчас в здании больницы занимаются внутренней отделкой помещений, заменяют системы вентиляции, прокладывают новые системы медицинских газов и слабых токов.
ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса в Севастополе
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