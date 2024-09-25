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Главное за день: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Главное за день: 25 сентября
Главное за день: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Главное за день: 25 сентября
Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России. Также он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T22:52
2024-09-25T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России. Также он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник обычным оружием создаст критическую угрозу суверенитету страны. Постпред России Василий Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации. Глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совбеза выступил с речью против проведения переговоров с Россией. Освобождены еще три населенных пункта в ДНР. В России стартует нацпроект по поддержке экспорта. Умер заслуженный артист России Роман Мадянов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Изменения в ядерной доктрине РоссииПрезидент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.Условие завершения спецоперацииНа заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет сделано, специальная военная операция будет продолжаться до достижения этой цели.Он отметил, что Россия относится к украинцам как к братскому народу, однако страну превратили в неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО, что в итоге и привело к необходимости начать спецоперацию.Доклад Зеленского на заседании Совбеза ООНЗеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта, снова вспомнил свою "формулу мира". Также он призвал "подготовить второй саммит мира". Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый "план победы" президенту США Джо Байдену.Политолог Денис Батурин выразил мнение, что речь Зеленского была эмоциональной и драматичной, и это обращение можно расценивать как акт отчаяния, как попытку давления на тех союзников, которых Запад еще не убедил в однозначной поддержке.Армия России освободила еще три населенных пункта в ДНРПо данным Минобороны, российские военные подразделений "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово.За сутки на этом направлении противник потерял 800 военнослужащих. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, освобожден также город Украинск. Нацпроект по поддержке экспорта в РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта сообщил, о разработке нацпроекта по поддержке экспорта, который стартует в следующем году и будет продлен до 2030 года.Президент подчеркнул, что основой обновленного проекта "Международная кооперация и экспорт" станут результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития и объективные глобальные тенденции.Скончался заслуженный артист России Роман МадяновАктер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. О смерти артиста сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.Роман Мадянов родился 27 июля 1962 года в Подмосковье. Его отец был телевизионным редактором, вторым режиссером. У папы на работе мальчик впервые попал в кадр и был замечен режиссером Георгием Данелия. В его фильме "Совсем пропащий" он исполнил свою первую роль Гекельберри Финна.Никита Михалков снял его в триллере "12". Играл он в том числе в сериалах "Солдаты", "Марш Турецкого", снялся в фильме "Левиафан". Всего на его счету было более 120 киноработ.
https://crimea.ria.ru/20240925/unikalnyy-robot-zadeystvovan-na-voennykh-ucheniyakh-rossii-i-laosa-1140602873.html
https://crimea.ria.ru/20240925/smertelnoe-otravlenie-v-krasnoyarskom-krae-chto-pokazali-proby-pelmeney-1140604269.html
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главное за день, новости, общество, россия, украина, в мире
Главное за день: 25 сентября

Главные события и заявления среды, 25 сентября

22:52 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России. Также он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник обычным оружием создаст критическую угрозу суверенитету страны. Постпред России Василий Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации. Глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совбеза выступил с речью против проведения переговоров с Россией. Освобождены еще три населенных пункта в ДНР. В России стартует нацпроект по поддержке экспорта. Умер заслуженный артист России Роман Мадянов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Изменения в ядерной доктрине России

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям.
"Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны", - также заявил президент на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
12:45
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса

Условие завершения спецоперации

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет сделано, специальная военная операция будет продолжаться до достижения этой цели.
Он отметил, что Россия относится к украинцам как к братскому народу, однако страну превратили в неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО, что в итоге и привело к необходимости начать спецоперацию.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
13:12
Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей

Доклад Зеленского на заседании Совбеза ООН

Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта, снова вспомнил свою "формулу мира". Также он призвал "подготовить второй саммит мира". Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый "план победы" президенту США Джо Байдену.
Политолог Денис Батурин выразил мнение, что речь Зеленского была эмоциональной и драматичной, и это обращение можно расценивать как акт отчаяния, как попытку давления на тех союзников, которых Запад еще не убедил в однозначной поддержке.
Рустем Умеров, министр обороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
14:41
Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров

Армия России освободила еще три населенных пункта в ДНР

По данным Минобороны, российские военные подразделений "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово.
За сутки на этом направлении противник потерял 800 военнослужащих. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, освобожден также город Украинск.
Четыре ребенка, находившихся на Украине, воссоединились с близкими в России
18:18
С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки

Нацпроект по поддержке экспорта в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта сообщил, о разработке нацпроекта по поддержке экспорта, который стартует в следующем году и будет продлен до 2030 года.
Президент подчеркнул, что основой обновленного проекта "Международная кооперация и экспорт" станут результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития и объективные глобальные тенденции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
20:39
Зеленский на Генассамблее ООН заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС

Скончался заслуженный артист России Роман Мадянов

Актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. О смерти артиста сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.
Роман Мадянов родился 27 июля 1962 года в Подмосковье. Его отец был телевизионным редактором, вторым режиссером. У папы на работе мальчик впервые попал в кадр и был замечен режиссером Георгием Данелия. В его фильме "Совсем пропащий" он исполнил свою первую роль Гекельберри Финна.
Никита Михалков снял его в триллере "12". Играл он в том числе в сериалах "Солдаты", "Марш Турецкого", снялся в фильме "Левиафан". Всего на его счету было более 120 киноработ.
Столичный суд избрал меру пресечения экс-главе города - курорта Сочи
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