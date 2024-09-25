https://crimea.ria.ru/20240925/orvi-nastupaet-v-sevastopole-rezkiy-rost-zabolevaemosti-1140598518.html

ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости

ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 25.09.2024

ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости

Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T09:49

2024-09-25T09:49

2024-09-25T09:53

крым

севастополь

новости крыма

орви

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% и в Крыму. Значительный рост зафиксирован среди детей от 7-14 лет, что связано с началом учебного года. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВ Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе