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ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 25.09.2024
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T09:49
2024-09-25T09:49
2024-09-25T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% и в Крыму. Значительный рост зафиксирован среди детей от 7-14 лет, что связано с началом учебного года. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВ Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
В Севастополе число заболевших ОРВИ выросло на 28 процентов
09:49 25.09.2024 (обновлено: 09:53 25.09.2024)