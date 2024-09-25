Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240925/orvi-nastupaet-v-sevastopole-rezkiy-rost-zabolevaemosti-1140598518.html
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 25.09.2024
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T09:49
2024-09-25T09:53
крым
севастополь
новости крыма
орви
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% и в Крыму. Значительный рост зафиксирован среди детей от 7-14 лет, что связано с началом учебного года. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВ Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_152f13c5ca6fc44f225a47d399011553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости

В Севастополе число заболевших ОРВИ выросло на 28 процентов

09:49 25.09.2024 (обновлено: 09:53 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе выросло на 28 процентов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3052 человека. Это на 28,4 % выше уровня предыдущей недели", - говорится на сайте ведомства.
По данным мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% и в Крыму. Значительный рост зафиксирован среди детей от 7-14 лет, что связано с началом учебного года. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор
В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
 
КрымСевастопольНовости КрымаОРВИРоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
10:14"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС
10:01Стрельба днем и ночью будет слышна в Красноперекопском районе Крыма
09:49ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
09:00Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент
08:29Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
08:16Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
07:51Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
07:27В горах Крыма ночью заблудилась семья туристов
07:12Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
06:52Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России
06:37В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов
06:10Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
22:43Главное за день: 24 сентября
22:30Главные новости Крыма: 24 сентября
22:12США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
21:52Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1
21:31Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
Лента новостейМолния