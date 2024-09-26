https://crimea.ria.ru/20240926/teplo-i-tumany-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1140302482.html

Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг

Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг на полуострове сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T00:01

2024-09-26T00:01

2024-09-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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