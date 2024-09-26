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Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг
Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг на полуострове сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T00:01
2024-09-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманы: прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 26.09.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью +9…+14 градусов, на южном и восточном побережье до +19, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, в горах до +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Заголовок открываемого материала
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