https://crimea.ria.ru/20240926/eks-upravlyayuschiy-stolovymi-voentorg-vostoka-arestovan-v-krymu-1140653839.html

Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму

Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму

В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму,... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T17:42

2024-09-26T17:42

2024-09-26T17:42

"военторг"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму, пишет РИА Новости.Уточняется, что Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере. По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края – контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО "Военторг".1 августа суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств МинобороныВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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