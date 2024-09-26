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Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму
Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму
В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму,... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T17:42
2024-09-26T17:42
"военторг"
крым
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арест
закон и право
растрата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму, пишет РИА Новости.Уточняется, что Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере. По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края – контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО "Военторг".1 августа суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств МинобороныВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
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РИА Новости Крым
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"военторг", крым, суды крыма, новости крыма, арест, закон и право, растрата, джанкой
Экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму

В Крыму арестован экс-управляющий столовыми "Военторг-Востока"

17:42 26.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму, пишет РИА Новости.
"Джанкойский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края – контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО "Военторг".
1 августа суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главу "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны
В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
 
"Военторг"КрымСуды КрымаНовости КрымаАрестЗакон и правоРастратаДжанкой
 
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