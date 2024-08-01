Главу "Военторга" отправили под арест
Глава "Военторга" Павлов отправлен под арест за хищения на госконтрактах Минобороны
16:33 01.08.2024 (обновлено: 16:58 01.08.2024)
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств на государственных контрактах Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
В четверг руководитель АО "Военторг" и бенифициар ряда подконтрольных организаций были задержаны по факту открытого МВД РФ уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство решение судьи.
Срок ареста – до 30 сентября. Павлов вину не признал и пообещал сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".
Кроме того, Мещанский суд Москвы также до 30 сентября арестовал предпринимателя Тимура Исакова – предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" по делу о мошенничестве.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вступили в сговор с другими участниками, находясь на территории Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других субъектов. Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку "Армейских несессеров", необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей. Таким образом Минобороны и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.
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