https://crimea.ria.ru/20240801/glavu-voentorga-otpravili-pod-arest-1139292922.html

Главу "Военторга" отправили под арест

Главу "Военторга" отправили под арест - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Главу "Военторга" отправили под арест

Суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств на государственных контрактах Минобороны РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T16:33

2024-08-01T16:33

2024-08-01T16:58

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Суд арестовал главу "Военторга" Виктора Павлова по делу о хищении средств на государственных контрактах Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В четверг руководитель АО "Военторг" и бенифициар ряда подконтрольных организаций были задержаны по факту открытого МВД РФ уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.Срок ареста – до 30 сентября. Павлов вину не признал и пообещал сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность".Кроме того, Мещанский суд Москвы также до 30 сентября арестовал предпринимателя Тимура Исакова – предполагаемого соучастника руководителя "Военторга" по делу о мошенничестве.По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вступили в сговор с другими участниками, находясь на территории Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области и других субъектов. Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку "Армейских несессеров", необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей. Таким образом Минобороны и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продленГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 летГлаву "Военторга" задержали по делу о хищениях средств Минобороны

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министерство обороны рф, мошенничество, новости, россия, "военторг"