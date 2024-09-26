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Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе
Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе
В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T21:48
2024-09-26T21:48
2024-09-26T21:48
севастополь
михаил развожаев
инбюм
севастопольский государственный университет (севгу)
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, разработки можно использовать в разных сферах. На выставке представлены летательные и надводные аппараты, буйковые системы, портативный сердечный реаниматор, различные средства защиты.Севастопольский Государственный Университет представил аппарат газожидкостной искусственной вентиляции легких, отметил губернатор."Его особенность в том, что он позволяет на качественно новом уровне осуществлять ультрабыструю декомпрессию водолазов и аквалангистов (по сравнению с барокамерами этот процесс ускоряется до 100 раз), выполнять управляемую гипотермию, а также лечить тяжелые поражения легких и ожоги верхних дыхательных путей", – пояснил Развожаев.Также малое инновационное предприятие, образованное СевГУ совместно с партнером, на протяжении нескольких лет разрабатывает новые бронезащитные материалы для применения как в средствах индивидуальной защиты – шлемы, бронежилеты – так и для защиты техники и дронов, поделился Развожаев."Полученные материалы не имеют аналогов и позволяют существенно снизить массогабаритные характеристики защиты и увеличить защиту защищаемых объектов", – уточнил губернатор.А Институт биологии южных морей разработал продукты на основе спирулины, их можно использовать в качестве средств для профилактики. Средства обладают антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномоделирующими свойствами.По словам Развозжаева, новый салон изобретений в городе привлекает молодое поколение, которое создает собственные разработки.Оценивать проекты участников выставки будет международное жюри, а итоги подведут в эту субботу, подытожил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученымКакие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в КрымуСпособ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, инбюм, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии
Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе
В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"20-й юбилейный салон собрал представителей из разных регионов России и Севастополя. Департамент экономического развития и Фонд развития промышленности поддержали участников выставки, предоставив стенд "Народный ОПК г. Севастополя", где наши разработчики демонстрируют свои изобретения", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, разработки можно использовать в разных сферах. На выставке представлены летательные и надводные аппараты, буйковые системы, портативный сердечный реаниматор, различные средства защиты.
Севастопольский Государственный Университет представил аппарат газожидкостной искусственной вентиляции легких, отметил губернатор.
"Его особенность в том, что он позволяет на качественно новом уровне осуществлять ультрабыструю декомпрессию водолазов и аквалангистов (по сравнению с барокамерами этот процесс ускоряется до 100 раз), выполнять управляемую гипотермию, а также лечить тяжелые поражения легких и ожоги верхних дыхательных путей", – пояснил Развожаев.
Также малое инновационное предприятие, образованное СевГУ совместно с партнером, на протяжении нескольких лет разрабатывает новые бронезащитные материалы для применения как в средствах индивидуальной защиты – шлемы, бронежилеты – так и для защиты техники и дронов, поделился Развожаев.
"Полученные материалы не имеют аналогов и позволяют существенно снизить массогабаритные характеристики защиты и увеличить защиту защищаемых объектов", – уточнил губернатор.
А Институт биологии южных морей разработал продукты на основе спирулины, их можно использовать в качестве средств для профилактики. Средства обладают антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномоделирующими свойствами.
По словам Развозжаева, новый салон изобретений в городе привлекает молодое поколение, которое создает собственные разработки.
"В этот раз свое изобретение здесь представил ученик 9 класса школы № 57, МАНовец Данила Лапшинов. Он продемонстрировал модель беспилотника с неподвижным крылом. Данила рассказывает, что его можно будет использовать для доставки грузов в труднодоступные места и даже для перевозки небольшого количества людей", – рассказал губернатор.
Оценивать проекты участников выставки будет международное жюри, а итоги подведут в эту субботу, подытожил Развожаев.
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