https://crimea.ria.ru/20240926/mezhdunarodnyy-salon-izobreteniy-i-novykh-tekhnologiy-poyavilsya-v-sevastopole-1140660310.html

Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе

Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе

В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T21:48

2024-09-26T21:48

2024-09-26T21:48

севастополь

михаил развожаев

инбюм

севастопольский государственный университет (севгу)

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, разработки можно использовать в разных сферах. На выставке представлены летательные и надводные аппараты, буйковые системы, портативный сердечный реаниматор, различные средства защиты.Севастопольский Государственный Университет представил аппарат газожидкостной искусственной вентиляции легких, отметил губернатор."Его особенность в том, что он позволяет на качественно новом уровне осуществлять ультрабыструю декомпрессию водолазов и аквалангистов (по сравнению с барокамерами этот процесс ускоряется до 100 раз), выполнять управляемую гипотермию, а также лечить тяжелые поражения легких и ожоги верхних дыхательных путей", – пояснил Развожаев.Также малое инновационное предприятие, образованное СевГУ совместно с партнером, на протяжении нескольких лет разрабатывает новые бронезащитные материалы для применения как в средствах индивидуальной защиты – шлемы, бронежилеты – так и для защиты техники и дронов, поделился Развожаев."Полученные материалы не имеют аналогов и позволяют существенно снизить массогабаритные характеристики защиты и увеличить защиту защищаемых объектов", – уточнил губернатор.А Институт биологии южных морей разработал продукты на основе спирулины, их можно использовать в качестве средств для профилактики. Средства обладают антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномоделирующими свойствами.По словам Развозжаева, новый салон изобретений в городе привлекает молодое поколение, которое создает собственные разработки.Оценивать проекты участников выставки будет международное жюри, а итоги подведут в эту субботу, подытожил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученымКакие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в КрымуСпособ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, инбюм, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии