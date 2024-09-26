https://crimea.ria.ru/20240926/schetnaya-palata-ssha-zapadnye-strany-obuchili-127-tysyach-ukrainskikh-boevikov-1140660919.html
Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков
Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков
Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военнослужащих, говорится в отчете счетной палаты США, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T22:43
2024-09-26T22:43
2024-09-26T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военнослужащих, говорится в отчете счетной палаты США, пишет РИА Новости.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отчет счетной палаты США о подготовке 127 тысяч украинских военных, написала, что затем глава киевского режима Владимир Зеленский их убил.Ранее кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку минобороны Украины.Новые документы позволят комплектовать должности офицерского состава в Вооруженных силах Украины, а также Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства. Также, согласно проекту, въезд на Украину и выезд из нее таких персон будет осуществляется по паспорту и служебному удостоверению, форму и порядок оформления и выдачи которых будет определять минобороны и МВД страны.Американские спецслужбы ведут вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ. Такое мнение выразил ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.В деле вербовки радикалов против РФ полностью зависимый Киев способен выполнять только минимальные задачи, назначенные Западом, считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти США встали на путь международного терроризма – АнтоновКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
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сша, новости, украина, мария захарова, владимир зеленский, коллективный запад, всу (вооруженные силы украины)
Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков
Около 127 тысяч украинских боевиков обучили у себя западные страны – счетная палата США
22:43 26.09.2024 (обновлено: 22:52 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военнослужащих, говорится в отчете счетной палаты США, пишет РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отчет счетной палаты США о подготовке 127 тысяч украинских военных, написала, что затем глава киевского режима Владимир Зеленский их убил.
"А затем Зеленский их убил", – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя этот отчет.
Ранее кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности
в ВСУ и разведку минобороны Украины.
Новые документы позволят комплектовать должности офицерского состава в Вооруженных силах Украины, а также Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства. Также, согласно проекту, въезд на Украину и выезд из нее таких персон будет осуществляется по паспорту и служебному удостоверению, форму и порядок оформления и выдачи которых будет определять минобороны и МВД страны.
Американские спецслужбы ведут вербовку террористов
в Африке и на Ближнем Востоке для Киева, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ. Такое мнение выразил ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В деле вербовки радикалов против РФ полностью зависимый Киев способен выполнять только минимальные задачи, назначенные Западом, считает эксперт.
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