https://crimea.ria.ru/20240926/glavnye-novosti-kryma-26-sentyabrya-1140657685.html

Главные новости Крыма: 26 сентября

Главные новости Крыма: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Главные новости Крыма: 26 сентября

В Крыму проходят масштабные учения территориальной обороны против диверсионных групп. Дистанционные мошенники продолжают создавать фейки о Крыме – на этот раз... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T23:02

2024-09-26T23:02

2024-09-26T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму проходят масштабные учения территориальной обороны против диверсионных групп. Дистанционные мошенники продолжают создавать фейки о Крыме – на этот раз написали о "ЧП из-за перебоев электричества в Евпаторийской больнице". В Джанкое на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова. В Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости Крым. А сотрудники регионального отделения "Россия сегодня" РИА Новости Крым поздравили юную участницу шоу "Ты – супер!" Ангелину Белякову из Евпатории.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Масштабные учения территориальной обороны в КрымуВторую неделю в Крыму по инициативе главы региона Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны подразделений "Барс-Крым". Вместе с военными подразделениями Минобороны, Росгвардии и МВД бойцы крымской теробороны отрабатывают совместные мероприятия по противодесантной обороне. Согласно легенде, враг пытается десантироваться в прибрежных районах и проникнуть вглубь полуострова. По словам военнослужащих, личный состав подразделений выходит в район прибрежной зоны и выполняет задачи, связанные с противодесантной обороной участка побережья, также работает специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами.Масштабные учения по борьбе с диверсантами стартовали еще 18 сентября, тогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Молдавия заблокировала доступ к сайту РИА Новости КрымСлужба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди которых РИА Новости Крым и РИА Новости. Уведомление было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. В числе заблокированных интернет-ресурсов также оказались "Крымская газета", сайт Государственного совета республики и телеканал "Крым 24".На данный момент при попытке входа на сайты РИА Новости и РИА Новости Крым возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Официальных сообщений от властей о блокировке и ее причинах не поступало.Арест экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" в КрымуВ Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова, решение вынесено Джанкойским районным судом. Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере.По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края – контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО "Военторг".В сети распространяют новый фейк о ЧП в Евпаторийской больницеВ социальных сетях распространяется фейковая информация о ЧС из-за перебоев с энергоснабжением в Евпаторийской городской больнице. Мошенники также ведут сбор средств, сообщили в региональном Минздраве. В министерстве отметили, что электроснабжение в лечебном учреждении стабильное. Кроме того, в больнице есть резервные источники питания."Информация о том, что "в больнице произошло ЧП со светом и пострадал ребенок" не соответствует действительности. Медицинская организация работает в штатном режиме", – уточнили в минздраве.В Крыму поздравили участницу шоу "Ты – супер!"В Симферополе по инициативе крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" прошла праздничная встреча с 10-летней участницей шоу на НТВ "Ты – супер!" Ангелиной Беляковой из Евпатории.Ангелину поздравили заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко, председатель регионального отделения "Движение первых" Екатерина Арламенкова, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, руководитель проектов Анна Дятлова и другие сотрудники медиагруппы. От минкульта Ангелина получила сертификаты на посещение знаменитых крымских дворцов – Воронцовского и Массандровского, куда она сможет поехать вместе со всей своей большой семьей. От "Движения первых" – тематический талисман, а от РИА Новости Крым – торт и памятные сувениры.Ангелина – единственная из Крыма участница нового сезона шоу "Ты супер!", который стартовал в сентябре в Москве. 10-летняя жительница Евпатории прошла отбор и достойно представила полуостров в федеральном проекте. С самого начала крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", которое является информационным партнером конкурса в Крыму, сопровождало талантливую крымчанку.

https://crimea.ria.ru/20240926/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-bezopasnost-azs-i-svyaz-1140654346.html

https://crimea.ria.ru/20240926/moldaviya-boitsya-pravdy--konstantinov-o-zaprete-ria-novosti-krym-1140651666.html

https://crimea.ria.ru/20240926/v-lesu-pod-simferopolem-poymali-zakladchikov-s-70-svertkami-narkotikov-1140637248.html

https://crimea.ria.ru/20240926/skachki-napryazheniya-v-krymu---problemu-reshayut-za-schet-novykh-podstantsiy-1140643268.html

https://crimea.ria.ru/20240926/dvoe-sutok-v-lesu-v-krymu-nashli-propavshuyu-devochku-1140645730.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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