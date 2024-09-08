https://crimea.ria.ru/20240908/boleem-za-nashu-10-letnyaya-evpatoriyka-uchastvuet-v-shou-ty-super-na-ntv-1140210628.html
Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
Отдать свой голос за Ангелину Беляеву из Евпатории, ставшую участницей нового сезона шоу "Ты супер!", можно уже в это воскресенье вечером. Начало программы на... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T10:41
2024-09-08T10:41
2024-09-08T11:34
вокальный конкурс "ты супер!"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Отдать свой голос за Ангелину Беляеву из Евпатории, ставшую участницей нового сезона шоу "Ты супер!", можно уже в это воскресенье вечером. Начало программы на телеканале НТВ в 20:20 по московскому времени.Это уже восьмой сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что маленькая евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер" на НТВ.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером конкурса на полуострове.Ранее Ангелина Беляева рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что ей больше всего нравится пять арии и позитивные песни про животных. Ангелина в свои неполные десять лет уже точно знает, кем будет после школы. Видит себя только в музыке и хочет поступить сначала в Симферопольское музыкальное училище, а потом – в московскую консерваторию. Смотрите шоу "Ты супер!" и голосуйте за юную талантливую крымчанку!В начале сентября жительница Севастополя Вероника Сыромля победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", ее признали лучшей в номинации "Солисты", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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вокальный конкурс "ты супер!", евпатория, крым, нтв, конкурс, общество, новости крыма
Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
10-летняя Ангелина Беляева из Евпатории участвует в шоу "Ты супер" на телеканале НТВ
10:41 08.09.2024 (обновлено: 11:34 08.09.2024)