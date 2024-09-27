https://crimea.ria.ru/20240927/izobilie-solntsa-i-tepla-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1140302586.html

Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу

Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода порадует крымчан и гостей полуострова изобилием солнца и тепла. Без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T00:01

2024-09-27T00:01

2024-09-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погода порадует крымчан и гостей полуострова изобилием солнца и тепла. Без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +26...+28.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до + 18 градусов, днем от +24 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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