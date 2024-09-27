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Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу
Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода порадует крымчан и гостей полуострова изобилием солнца и тепла. Без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T00:01
2024-09-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погода порадует крымчан и гостей полуострова изобилием солнца и тепла. Без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +26...+28.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до + 18 градусов, днем от +24 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240925/maksimum-magnitnykh-bur-za-12-let-kogda-solntse-dostignet-pika-aktivnosti-1140624510.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу теплая и солнечная погода с температурой воздуха до +29

00:01 27.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погода порадует крымчан и гостей полуострова изобилием солнца и тепла. Без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +19, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, в горах до +17…+22. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до + 18 градусов, днем от +24 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Солнце над морем
25 сентября, 21:52
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Изобилие солнца и тепла: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
23:02Главные новости Крыма: 26 сентября
22:43Счетная палата США: западные страны обучили 127 тысяч украинских боевиков
22:30Главное за день: 26 сентября
22:12Новый фейк ЦИПсО: крымчан собирают на митинг в память героев СВО
21:48Международный салон изобретений и новых технологий появился в Севастополе
21:32В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей
21:04Шесть сотрудников МЧС пострадали от удара ВСУ в Донецке
20:57Пятеро детей ранены в Мариуполе при обращении со взрывоопасным предметом
20:32Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган
20:16Какие проблемы больше всего волнуют крымчан – данные Народного фронта
19:38"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион
19:10Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
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