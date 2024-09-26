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Семь машин столкнулись в двух ДТП на трассе М-4 "Дон"
Семь машин столкнулись в двух ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Семь машин столкнулись в двух ДТП на трассе М-4 "Дон"
Движение на участке трассы М-4 "Дон" затруднено из-за двух ДТП с участием семи автомобилей, в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T16:45
2024-09-26T16:45
2024-09-26T16:45
трасса м4 дон
происшествия
новости
автомобиль
госавтоинспекция кубани
скорая помощь
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Движение на участке трассы М-4 "Дон" затруднено из-за двух ДТП с участием семи автомобилей, в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале.В первой аварии столкнулись два автомобиля, а в нескольких метрах от него произошло ДТП с участием пяти автомобилей, рассказали в Госавтоинспекции. Предварительно пострадали два человека, их осматривают медики.Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия осуществляют регулировочные действия, движение осуществляется по одной полосе, обращают внимание в ведомстве.Ранее в четверг движение на участке трассы М-4 "Дон" было затруднено из-за аварии с грузовиком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человекаСмертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детейТранспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
трасса м4 дон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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трасса м4 дон, происшествия, новости, автомобиль, госавтоинспекция кубани, скорая помощь, дтп
Семь машин столкнулись в двух ДТП на трассе М-4 "Дон"
На трассе М-4 "Дон" в двух ДТП с участием семи машин пострадали два человека