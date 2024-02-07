https://crimea.ria.ru/20240207/transportnyy-kollaps-na-trasse-m-4-don-stolknulis-29-avtomobiley-1134764352.html

Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей

Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T17:49

2024-02-07T17:49

2024-02-07T17:49

дтп

новости

москва

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

трасса м-4 "дон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.В МВД России уточняют, что движение по трассе в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оказывается необходимая помощь гражданам.Крупное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло в конце прошлого года. Фура столкнулась с колонной "Росгвардии". Погиб один человек, четверо пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человекаМассовое ДТП на трассе М-4 "Дон": движение затрудненоДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новости, москва, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, трасса м-4 "дон"