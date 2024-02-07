https://crimea.ria.ru/20240207/transportnyy-kollaps-na-trasse-m-4-don-stolknulis-29-avtomobiley-1134764352.html
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:49
2024-02-07T17:49
2024-02-07T17:49
дтп
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москва
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.В МВД России уточняют, что движение по трассе в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оказывается необходимая помощь гражданам.Крупное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло в конце прошлого года. Фура столкнулась с колонной "Росгвардии". Погиб один человек, четверо пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человекаМассовое ДТП на трассе М-4 "Дон": движение затрудненоДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дтп, новости, москва, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, трасса м-4 "дон"
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с 29 автомобилями – один погиб и трое пострадали