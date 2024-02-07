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Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей
Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:49
2024-02-07T17:49
дтп
новости
москва
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.В МВД России уточняют, что движение по трассе в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оказывается необходимая помощь гражданам.Крупное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло в конце прошлого года. Фура столкнулась с колонной "Росгвардии". Погиб один человек, четверо пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП на трассе Джанкой – Симферополь: погибли два человекаМассовое ДТП на трассе М-4 "Дон": движение затрудненоДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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дтп, новости, москва, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, трасса м-4 "дон"
Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон": столкнулись 29 автомобилей

На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с 29 автомобилями – один погиб и трое пострадали

17:49 07.02.2024
 
© МВД МедиаНа трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с 29 автомобилями
На трассе М-4 Дон произошло ДТП с 29 автомобилями
© МВД Медиа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

"На 86-м километре трассы М-4 "Дон" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали. 29 автомобилей получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

В МВД России уточняют, что движение по трассе в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оказывается необходимая помощь гражданам.
Крупное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло в конце прошлого года. Фура столкнулась с колонной "Росгвардии". Погиб один человек, четверо пострадали.
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ДТПНовостиМоскваИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияТрасса М-4 "Дон"
 
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