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ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области
ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области
Более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества из-за обстрела критической инфраструктуры со РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T16:42
2024-10-02T16:42
евгений балицкий
запорожская область
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения абонентов.По словам Балицкого, угроза повторных ударов сохраняется.Накануне боевики ВСУ нанесли удар по библиотеке в Запорожской области, где на момент обстрела находились сотрудники и посетители. Известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, общество, новости
ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области

Более 3 тысяч жителей Запорожской области обесточены после атаки кассетными боеприпасами

16:42 02.10.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстатки реактивного боеприпаса
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник совершил обстрел кассетными боеприпасами и атаку БПЛА по объектам критической инфраструктуры Каменско-Днепровского муниципального округа. На данный момент обесточено 3550 абонентов в населенных пунктах Водяное, Мичурина, Днепровка", – написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения абонентов.
По словам Балицкого, угроза повторных ударов сохраняется.
Накануне боевики ВСУ нанесли удар по библиотеке в Запорожской области, где на момент обстрела находились сотрудники и посетители. Известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияОбществоНовости
 
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