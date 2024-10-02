https://crimea.ria.ru/20241002/vsu-atakovali-kassetami-kriticheskuyu-infrastrukturu-zaporozhskoy-oblasti-1140805592.html

ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области

ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024

ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области

Более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества из-за обстрела критической инфраструктуры со РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T16:42

2024-10-02T16:42

2024-10-02T16:42

евгений балицкий

запорожская область

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения абонентов.По словам Балицкого, угроза повторных ударов сохраняется.Накануне боевики ВСУ нанесли удар по библиотеке в Запорожской области, где на момент обстрела находились сотрудники и посетители. Известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по ДонбассуВ Донецке пострадали пять сотрудников МЧС РоссииАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, общество, новости