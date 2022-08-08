https://crimea.ria.ru/20220808/gotovy-li-rossiyane-sokratit-raskhody-na-pitomtsev--opros-1124101445.html

Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос

Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос

На содержание домашних животных россияне тратят не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом 32% хотели бы сократить эти расходы. Об этом со ссылкой на опрос... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T20:47

2022-08-08T20:47

2022-08-08T20:47

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На содержание домашних животных россияне тратят не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом 32% хотели бы сократить эти расходы. Об этом со ссылкой на опрос банка "Открытие" пишет издание PROGORODCHELNY.В первую неделю августа банк "Открытие" опросил 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России. По результатам исследования, чаще всего россияне содержат кошек (64%), на втором месте – собаки (32%), на третьем месте негласного рейтинга – аквариумные рыбки (10%). Также у россиян живут попугаи, черепахи и хомяки, кролики, шиншиллы, морские свинки, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.По данным опроса, расходы россиян на содержание питомцев не изменились с прошлого года – 69% опрошенных выделяют из своего бюджета до пяти тысяч рублей в месяц, 18% – от пяти до десяти тысяч рублей. Более десяти тысяч рублей на своих домашних животных выделяют 3% респондентов, а 11% опрошенных признались, что на своих питомцев никаких денег не жалко, потому траты на них граждане не фиксируют.При этом 32% респондентов хотели бы сократить текущие расходы на домашних животных, 10% из них уже решились на этот шаг.Ранее кинолог дал советы о воспитании собак.

https://crimea.ria.ru/20220807/khozyaeva-pogibshikh-sobak-imeyut-pravo-na-kompensatsiyu-moralnogo-vreda--vs-1124069744.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество