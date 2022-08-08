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Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос
Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос
На содержание домашних животных россияне тратят не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом 32% хотели бы сократить эти расходы. Об этом со ссылкой на опрос... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T20:47
2022-08-08T20:47
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На содержание домашних животных россияне тратят не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом 32% хотели бы сократить эти расходы. Об этом со ссылкой на опрос банка "Открытие" пишет издание PROGORODCHELNY.В первую неделю августа банк "Открытие" опросил 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России. По результатам исследования, чаще всего россияне содержат кошек (64%), на втором месте – собаки (32%), на третьем месте негласного рейтинга – аквариумные рыбки (10%). Также у россиян живут попугаи, черепахи и хомяки, кролики, шиншиллы, морские свинки, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.По данным опроса, расходы россиян на содержание питомцев не изменились с прошлого года – 69% опрошенных выделяют из своего бюджета до пяти тысяч рублей в месяц, 18% – от пяти до десяти тысяч рублей. Более десяти тысяч рублей на своих домашних животных выделяют 3% респондентов, а 11% опрошенных признались, что на своих питомцев никаких денег не жалко, потому траты на них граждане не фиксируют.При этом 32% респондентов хотели бы сократить текущие расходы на домашних животных, 10% из них уже решились на этот шаг.Ранее кинолог дал советы о воспитании собак.
https://crimea.ria.ru/20220807/khozyaeva-pogibshikh-sobak-imeyut-pravo-na-kompensatsiyu-moralnogo-vreda--vs-1124069744.html
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общество
Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос

Россияне тратят на питомцев 5-10 тысяч рублей в месяц и хотели бы сократить эти расходы

20:47 08.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКинологическая служба
Кинологическая служба - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На содержание домашних животных россияне тратят не более 10 тысяч рублей в месяц, при этом 32% хотели бы сократить эти расходы. Об этом со ссылкой на опрос банка "Открытие" пишет издание PROGORODCHELNY.
В первую неделю августа банк "Открытие" опросил 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России. По результатам исследования, чаще всего россияне содержат кошек (64%), на втором месте – собаки (32%), на третьем месте негласного рейтинга – аквариумные рыбки (10%). Также у россиян живут попугаи, черепахи и хомяки, кролики, шиншиллы, морские свинки, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.
По данным опроса, расходы россиян на содержание питомцев не изменились с прошлого года – 69% опрошенных выделяют из своего бюджета до пяти тысяч рублей в месяц, 18% – от пяти до десяти тысяч рублей. Более десяти тысяч рублей на своих домашних животных выделяют 3% респондентов, а 11% опрошенных признались, что на своих питомцев никаких денег не жалко, потому траты на них граждане не фиксируют.
При этом 32% респондентов хотели бы сократить текущие расходы на домашних животных, 10% из них уже решились на этот шаг.
Ранее кинолог дал советы о воспитании собак.
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