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Как не разбаловать собаку – советы кинологов - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Как не разбаловать собаку – советы кинологов
Как не разбаловать собаку – советы кинологов - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Как не разбаловать собаку – советы кинологов
Если собака не умеет себя вести, это становится проблемой не только для хозяина, но и для самого питомца, который не понимает, за что его ругают и наказывают... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T21:52
2022-07-27T21:52
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Если собака не умеет себя вести, это становится проблемой не только для хозяина, но и для самого питомца, который не понимает, за что его ругают и наказывают. Поэтому воспитательный процесс должен быть последовательным и строгим, пишет РИАМО со ссылкой на главу Российской кинологической федерации Владимира Голубева.По его словам, иногда баловать питомцев можно, но это должно быть исключением из правил и ни в коем случае не должно ломать общую стратегию воспитательного процесса. Главное в дрессировке – методичность и четкое следование установленным правилам игры, говорит специалист. При этом питомец должен понимать, что он в этой игре не главный."Одним из признаков избалованности собаки является ситуация, когда она будит хозяев для похода на прогулки, а те спешат вывести ее на улицу. Такая ситуация говорит, что именно питомец определяет правила в доме", - приводит пример кинолог и рекомендует пресекать такое поведение животного, у которого должно быть четкое время для прогулки, определенное хозяином. При этом, определив время прогулки единожды, сбивать режим нельзя.Другая ошибка – привычка носить собаку на руках. Чаще всего это касается питомцев мелких пород, которые привыкают, а потом требуют взять их на руки и даже ленятся гулять самостоятельно.Также кинолог советует соблюдать режим кормления и не идти на поводу, если животное попрошайничает. Еще он рекомендует обучать собаку командам – начинать такое обучение можно в любом возрасте.Ранее Голубев рассказал, как не простудить собаку летом: часто в жару питомцы сами выбирают место, где на них попадает прохладный поток воздуха. В этой связи нужно контролировать животное, не позволяя находиться возле кондиционера слишком долго.
https://crimea.ria.ru/20220616/kak-kormit-koshek-i-sobak-v-zharu-1123505442.html
https://crimea.ria.ru/20220611/v-otpusk-s-sobakoy-kak-podgotovit-pitomtsa-k-puteshestviyu-1123479359.html
https://crimea.ria.ru/20210806/Skolko-rossiyane-gotovy-tratit-na-domashnikh-pitomtsev-1119878562.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Как не разбаловать собаку – советы кинологов

Кинолог научил правильно воспитывать домашних питомцев

21:52 27.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународная выставка собак во Владивостоке
Международная выставка собак во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Если собака не умеет себя вести, это становится проблемой не только для хозяина, но и для самого питомца, который не понимает, за что его ругают и наказывают. Поэтому воспитательный процесс должен быть последовательным и строгим, пишет РИАМО со ссылкой на главу Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
По его словам, иногда баловать питомцев можно, но это должно быть исключением из правил и ни в коем случае не должно ломать общую стратегию воспитательного процесса. Главное в дрессировке – методичность и четкое следование установленным правилам игры, говорит специалист. При этом питомец должен понимать, что он в этой игре не главный.
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"Одним из признаков избалованности собаки является ситуация, когда она будит хозяев для похода на прогулки, а те спешат вывести ее на улицу. Такая ситуация говорит, что именно питомец определяет правила в доме", - приводит пример кинолог и рекомендует пресекать такое поведение животного, у которого должно быть четкое время для прогулки, определенное хозяином. При этом, определив время прогулки единожды, сбивать режим нельзя.
Другая ошибка – привычка носить собаку на руках. Чаще всего это касается питомцев мелких пород, которые привыкают, а потом требуют взять их на руки и даже ленятся гулять самостоятельно.
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Также кинолог советует соблюдать режим кормления и не идти на поводу, если животное попрошайничает. Еще он рекомендует обучать собаку командам – начинать такое обучение можно в любом возрасте.
Ранее Голубев рассказал, как не простудить собаку летом: часто в жару питомцы сами выбирают место, где на них попадает прохладный поток воздуха. В этой связи нужно контролировать животное, не позволяя находиться возле кондиционера слишком долго.
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