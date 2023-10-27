https://crimea.ria.ru/20231027/v-krymu-vstala-na-lapy-pokalechennaya-v-melitopole-malenkaya-lvitsa-1132363801.html

В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица

В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица

Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку,... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку, прихрамывая, пошла. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.Ранее в администрации города Мелитополя также сообщили, что львица, которая идет на поправку, находится под наблюдением ветеринаров, она "заметно повеселела и даже встала на лапы"."Да, она встала и пошла", – ответил на соответствующий вопрос РИА Новости Крым Олег Зубков.На видео, опубликованном в соцсетях владельца Парка львов, маленькая львица делает первые робкие шаги, у нее хорошее настроение – она играет с предложенными игрушками. По внешнему виду львенок сыт, упитан. Но еще совсем недавно у него была диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Сейчас животное планомерно готовится к операции, которая состоится в ближайшее время.Напомним, в Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанную переднюю лапу хищнику планируют наложить титановые пластины. Жить в прайде, по словам Зубкова, эта львица уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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