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В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица
В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица
Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку,... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T16:26
2023-10-27T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку, прихрамывая, пошла. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.Ранее в администрации города Мелитополя также сообщили, что львица, которая идет на поправку, находится под наблюдением ветеринаров, она "заметно повеселела и даже встала на лапы"."Да, она встала и пошла", – ответил на соответствующий вопрос РИА Новости Крым Олег Зубков.На видео, опубликованном в соцсетях владельца Парка львов, маленькая львица делает первые робкие шаги, у нее хорошее настроение – она играет с предложенными игрушками. По внешнему виду львенок сыт, упитан. Но еще совсем недавно у него была диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Сейчас животное планомерно готовится к операции, которая состоится в ближайшее время.Напомним, в Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанную переднюю лапу хищнику планируют наложить титановые пластины. Жить в прайде, по словам Зубкова, эта львица уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
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мелитополь, новости, крым, новости крыма, животные, олег зубков, запорожская область, зоопарк
В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица

Зубков о покалеченной львице из Мелитополя: она встала и пошла

16:26 27.10.2023 (обновлено: 16:31 27.10.2023)
 
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаМаленькая львица
Маленькая львица
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку, прихрамывая, пошла. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.
Ранее в администрации города Мелитополя также сообщили, что львица, которая идет на поправку, находится под наблюдением ветеринаров, она "заметно повеселела и даже встала на лапы".
"Да, она встала и пошла", – ответил на соответствующий вопрос РИА Новости Крым Олег Зубков.
На видео, опубликованном в соцсетях владельца Парка львов, маленькая львица делает первые робкие шаги, у нее хорошее настроение – она играет с предложенными игрушками. По внешнему виду львенок сыт, упитан. Но еще совсем недавно у него была диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.
Сейчас животное планомерно готовится к операции, которая состоится в ближайшее время.
Напомним, в Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанную переднюю лапу хищнику планируют наложить титановые пластины. Жить в прайде, по словам Зубкова, эта львица уже не сможет.
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МелитопольНовостиКрымНовости КрымаЖивотныеОлег ЗубковЗапорожская областьЗоопарк
 
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