https://crimea.ria.ru/20221027/vladeltsa-taygana-olega-zubkova-osvobodili-pod-podpisku-o-nevyezde-1125129906.html

Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде

Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде

Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова освободили из-под стражи решением Верховного суда Крыма. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T19:08

2022-10-27T19:08

2022-10-27T19:26

олег зубков

парк львов "тайган"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова освободили из-под стражи решением Верховного суда Крыма. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом РИА Новости Крым сообщила его супруга.В четверг в социальных сетях появилась информация о том, что Олега Зубкова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, так как Верховный суд Крыма отменил прежний приговор. В июле суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.

https://crimea.ria.ru/20220728/direktoru-taygana-zubkovu-dali-2-goda-tyurmy-1123988618.html

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2022

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олег зубков, парк львов "тайган", общество