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Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде
Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова освободили из-под стражи решением Верховного суда Крыма. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T19:08
2022-10-27T19:26
олег зубков
парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова освободили из-под стражи решением Верховного суда Крыма. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом РИА Новости Крым сообщила его супруга.В четверг в социальных сетях появилась информация о том, что Олега Зубкова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, так как Верховный суд Крыма отменил прежний приговор. В июле суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года. Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.
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олег зубков, парк львов "тайган", общество
Владельца "Тайгана" Олега Зубкова освободили под подписку о невыезде

Дело Олега Зубкова будет пересмотрено, он освобожден под подписку о невыезде

19:08 27.10.2022 (обновлено: 19:26 27.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова освободили из-под стражи решением Верховного суда Крыма. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом РИА Новости Крым сообщила его супруга.
В четверг в социальных сетях появилась информация о том, что Олега Зубкова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, так как Верховный суд Крыма отменил прежний приговор.

"Да, приговор отменен. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде", - подтвердила супруга Зубкова, Оксана.

В июле суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.
Проанализировав доказательства, суд признал владельца сафари-парка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.
Заседание суда по делу владельца сафари-парка Тайган О. Зубкова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 17:59
Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
 
Олег ЗубковПарк львов "Тайган"Общество
 
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