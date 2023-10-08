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Израиль объявил войну: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Израиль объявил войну: что известно к этому часу
Израиль объявил войну: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Израиль объявил войну: что известно к этому часу
Введение "пункта 40" Основного закона, который означает официальное объявление войны, одобрил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T15:39
2023-10-08T15:39
израиль
палестина
новости
в мире
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Введение "пункта 40" Основного закона, который означает официальное объявление войны, одобрил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию ведомства.Перед этим стало известно, что увеличилось число погибших в Израиле в результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС.Ранее сообщалось, что, по данным Минздрава Израиля, число пострадавших и госпитализированных возросло до 1864 человек.Массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю был нанесен радикалами в субботу, 7 октября.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Созвав руководителей силовых ведомств, он поручил зачистить населенные пункты от боевиков, которые проникли из сектора Газа. Кроме того, была объявлена широкая мобилизация резервов.Тем временем МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихЭскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
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РИА Новости Крым
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израиль, палестина, новости, в мире, обострение ситуации в израиле
Израиль объявил войну: что известно к этому часу

Израиль официально объявил войну с Палестиной

15:39 08.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве приспущен
Израильский флаг у посольства страны в Москве приспущен - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Введение "пункта 40" Основного закона, который означает официальное объявление войны, одобрил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию ведомства.
Перед этим стало известно, что увеличилось число погибших в Израиле в результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС.

"Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 500 человек", – цитирует РИА Новости местный телеканал i24.

Ранее сообщалось, что, по данным Минздрава Израиля, число пострадавших и госпитализированных возросло до 1864 человек.
Массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю был нанесен радикалами в субботу, 7 октября.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Созвав руководителей силовых ведомств, он поручил зачистить населенные пункты от боевиков, которые проникли из сектора Газа. Кроме того, была объявлена широкая мобилизация резервов.
Тем временем МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс.
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