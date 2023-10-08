https://crimea.ria.ru/20231008/izrail-obyavil-voynu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131936890.html

Израиль объявил войну: что известно к этому часу

Израиль объявил войну: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Израиль объявил войну: что известно к этому часу

Введение "пункта 40" Основного закона, который означает официальное объявление войны, одобрил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T15:39

2023-10-08T15:39

2023-10-08T15:39

израиль

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обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Введение "пункта 40" Основного закона, который означает официальное объявление войны, одобрил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию ведомства.Перед этим стало известно, что увеличилось число погибших в Израиле в результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС.Ранее сообщалось, что, по данным Минздрава Израиля, число пострадавших и госпитализированных возросло до 1864 человек.Массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю был нанесен радикалами в субботу, 7 октября.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Созвав руководителей силовых ведомств, он поручил зачистить населенные пункты от боевиков, которые проникли из сектора Газа. Кроме того, была объявлена широкая мобилизация резервов.Тем временем МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихЭскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, новости, в мире, обострение ситуации в израиле