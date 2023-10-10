https://crimea.ria.ru/20231010/mid-prorabatyvaet-vopros-ob-evakuatsii-rossiyan-iz-palestiny--zakharova-1131982800.html

МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова

МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2023

МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова

МИД России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T15:56

2023-10-10T15:56

2023-10-10T15:56

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. МИД России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Российские граждане, находящиеся на территории Израиля, могут вылететь из страны. Дипломат напомнила, что отечественные и зарубежные авиакомпании продолжают выполнять официальные рейсы из Тель-Авива. Список регулярных рейсов опубликован на сайте МИД РФ."Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле. Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - добавила Захарова.Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двух российских граждан в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 687 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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