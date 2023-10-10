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МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова
МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2023
МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова
МИД России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:56
2023-10-10T15:56
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. МИД России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Российские граждане, находящиеся на территории Израиля, могут вылететь из страны. Дипломат напомнила, что отечественные и зарубежные авиакомпании продолжают выполнять официальные рейсы из Тель-Авива. Список регулярных рейсов опубликован на сайте МИД РФ."Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле. Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - добавила Захарова.Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двух российских граждан в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 687 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
https://crimea.ria.ru/20231010/oslabnet-li-podderzhka-kieva-iz-za-voyny-izrailya-i-palestiny--yakov-kedmi-1131965478.html
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, россия, общество, новости
МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова

Захарова: Россия прорабатывает вопрос об эвакуации находящихся в Палестине россиян

15:56 10.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. МИД России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий. Российские дипмиссии занимаются подготовкой соответствующих списков, оказывают необходимую помощь нуждающимся", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

Российские граждане, находящиеся на территории Израиля, могут вылететь из страны. Дипломат напомнила, что отечественные и зарубежные авиакомпании продолжают выполнять официальные рейсы из Тель-Авива. Список регулярных рейсов опубликован на сайте МИД РФ.
"Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле. Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - добавила Захарова.
Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двух российских граждан в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 687 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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