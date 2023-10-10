Рейтинг@Mail.ru
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231010/v-izraile-pogib-esche-odin-rossiyanin--posolstvo-1131973694.html
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T12:14
2023-10-10T12:14
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
россия
общество
в мире
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_12e02b7386fe77f31113d75fb5e94d44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.Накануне посольство РФ со ссылкой на израильскую сторону сообщило о гибели гражданина России. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.Викторов также добавил, что несколько сотен российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля.По словам дипломата, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды, они работают "с некоторыми ограничениями". Поэтому техническая возможность осуществить перелет в Россию сохраняется, добавил посол.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
израиль
палестина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f305ebedba81bce9b01e7c814f7c3b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, россия, общество, в мире, безопасность, новости
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство

Посол России: количество погибших в Израиле россиян увеличилось до двух человек

12:14 10.10.2023
 
© JACK GUEZ / AFPОбострение конфликта между Израилем и Палестиной
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной
© JACK GUEZ / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", – цитирует дипломата РИА Новости.
Накануне посольство РФ со ссылкой на израильскую сторону сообщило о гибели гражданина России. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.
Викторов также добавил, что несколько сотен российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля.
"Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.
По словам дипломата, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды, они работают "с некоторыми ограничениями". Поэтому техническая возможность осуществить перелет в Россию сохраняется, добавил посол.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров
Лавров назвал путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
 
Обострение ситуации в ИзраилеИзраильПалестинаРоссияОбществоВ миреБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков
14:01В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
13:48Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области
13:32Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу
13:13Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
12:59Запашный назвал самую главную ценность Крыма
12:14В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
12:00Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск
11:16В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
11:123 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
11:02Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
10:48Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
10:18Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
10:02Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
09:51Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром
09:46Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы
09:07Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
08:46Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
08:22Крымский мост закрывают на 7 часов
07:56На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
Лента новостейМолния