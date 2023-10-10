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В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T12:14
2023-10-10T12:14
2023-10-10T12:14
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.Накануне посольство РФ со ссылкой на израильскую сторону сообщило о гибели гражданина России. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.Викторов также добавил, что несколько сотен российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля.По словам дипломата, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды, они работают "с некоторыми ограничениями". Поэтому техническая возможность осуществить перелет в Россию сохраняется, добавил посол.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровЛавров назвал путь решения конфликта между Израилем и ПалестинойВойна Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, россия, общество, в мире, безопасность, новости
В Израиле погиб еще один россиянин – посольство
Посол России: количество погибших в Израиле россиян увеличилось до двух человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Второй гражданин России погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", – цитирует дипломата РИА Новости.
Накануне посольство РФ со ссылкой на израильскую сторону сообщило о гибели гражданина России
. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.
Викторов также добавил, что несколько сотен российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля.
"Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.
По словам дипломата, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды, они работают "с некоторыми ограничениями". Поэтому техническая возможность осуществить перелет в Россию сохраняется, добавил посол.
Обострение палестино-израильского конфликта
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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